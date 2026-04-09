Caso Tren Interoceánico: FGR confirma las causa del accidente y cierra las investigaciones

La Fiscalía General de la República (FGR) dio por concluida la investigación del accidente en la Línea Z del Tren Interoceánico y reveló que el siniestro fue provocado por error humano y exceso de velocidad.

Durante la presentación de resultados, la fiscal Ernestina Godoy Ramos detalló que la causa principal fue una conducción negligente por parte del maquinista, además de omisiones del conductor y del jefe de despacho.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos detalló los errores que causaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico / Redes Sociales

Responsabilidades y delitos

La FGR informó que, tras integrar cuatro carpetas de investigación, se acreditaron los delitos de homicidio y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho.

Además, el delito de daño en bienes fue cerrado luego de que la empresa afectada otorgó el perdón legal correspondiente, mientras que el delito de ataques a las vías generales de comunicación fue descartado tras los análisis técnicos.

Las autoridades determinaron que el accidente se debió a un error humano y al exceso de velocidad / Redes Sociales

Sin fallas ni corrupción

Los peritajes realizados por especialistas en ingeniería y arquitectura confirmaron que la infraestructura ferroviaria cumplía con todas las normas.

Elementos como balasto, durmientes y fijaciones se encontraban en condiciones adecuadas y no presentaban daños previos que pudieran provocar el accidente.

También se revisaron 41 contratos públicos relacionados con la construcción y mantenimiento de la vía, sin detectar irregularidades. Estos resultados permitieron descartar fallas estructurales o actos de corrupción como causas del siniestro.

La FGR descarta fallas en las vías o en los vagones de la Línea Z / Redes Sociales

Tren y equipo en condiciones

Las autoridades señalaron que locomotoras y vagones estaban en condiciones adecuadas al momento del accidente, lo que refuerza la conclusión de que la causa fue completamente humana.

En total, 145 personas afectadas —114 adultos y 31 menores— aceptaron concluir el proceso mediante mecanismos de justicia alternativa. Esto permitió la firma de acuerdos reparatorios con la empresa responsable y la entrega inmediata de compensaciones.

Los responsables fueron el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, indicó la autoridad federal / Redes Sociales

Caso cerrado

Con estos resultados, la Fiscalía dio por cerrada la investigación en los casos donde se alcanzaron acuerdos, mientras que las responsabilidades individuales quedaron plenamente acreditadas.