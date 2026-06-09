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Fórmula 1

Checo Pérez recibe una sanción adicional de la FIA tras el Gran Premio de Mónaco

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP
Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:56 - 09 junio 2026
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El mexicano tuvo un caótico fin de semana en Monte Carlo y tuvo que cumplir un par de sanciones

Sin respiro con los castigos. En el pasado Gran Premio de Mónaco, primera fecha en Europa en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez le dio a Cadillac su primer punto en la historia al cruzar la meta en el décimo lugar. Sin embargo, perdió dicha unidad tras una penalización posterior a la carrera, tras la cual también se confirmó otra sanción por una falla del mexicano en las vueltas de reconocimiento.

En general, el fin de semana en Monte Carlo estuvo marcado por las constantes sanciones que dirección de carrera impuso a gran parte de la parrilla. George Russell fue uno de los más perjudicados, pues al no cumplir una primera sanción de 5 segundos, recibió un Drive Through y con ello perdió la oportunidad de pelear con Isack Hadjar por el podio.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP
Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

En el caso de Checo Pérez, en total recibió tres castigos, dos por no colocarse correctamente en la parrilla de salida y uno más por no seguir las indicaciones en la vuelta de reconocimiento. De los tres, solo los dos primeros implicaron penalizaciones en la pista, mientras que el tercero quedó en una reprimenda, por lo que -de momento- no tendrá mayores consecuencias para el piloto tapatío.

¿Qué castigos recibió Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco?

En la largada, Pérez Mendoza se equivocó y se colocó incorrectamente en la parrilla de salida, pues ocupó el lugar de Gabriel Bortoleto, quien salió desde el pit lane. Por esta acción, el mexicano recibió un Drive Through que cumplió en las primeras vueltas de la carrera. Mientras que tras la bandera roja que provocó el accidente de Charles Leclerc, nuevamente Checo se colocó mal en el cajón de salida.

En este segundo caso, como fue apenas que se pasó de la línea con la llanta delantera izquierda, recibió diez segundos. No obstante, dicha penalización bastó para que Sergio Michel cayera de la P10 a la P15 y Cadillac perdió el primer punto de su historia; el mismo quedó en manos de Fernando Alonso, que sumó por primera vez en la temporada con Aston Martin.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP
Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

Finalmente, la tercera sanción llegó todavía más tarde, ya que el piloto de 36 años "no siguió las instrucciones del director de carrera durante las vueltas de reconocimiento al realizar una salida de práctica en un lugar no autorizado". Afortunadamente, esto solo quedó en una reprimenda formal, por lo que no tuvo impacto alguno en la carrera ni afectará en el próximo compromiso de Checo.

¿Qué pasa si un piloto recibe más de una reprimenda?

Por tratarse de la primera vez que esto pasa con Checo en esta temporada, por ahora no hay una sanción mayor; será solo en caso de que acumule cinco reprimendas que el piloto reciba una sanción automática de diez puestos en la parrilla. Por ahora, el mexicano tendrá que enfocarse en dejar en el pasado los errores y pelear nuevamente por ese primer punto este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona.

Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Mónaco 2026 | AP
Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Mónaco 2026 | AP
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