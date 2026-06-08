¡Congelan a Red Bull! FIA determina que tiene el mejor motor de la F1 y no podrá hacer mejoras

Red Bull se encuentra en la cima de la jerarquía de motores de la Fórmula 1, informó este lunes 8 de junio The Athletic. El diario señaló que la conclusión de la FIA llegó tras el Gran Premio de Mónaco de 2026 y se enmarca dentro de las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO, por sus siglas en inglés) del deporte.

Las mejoras ADUO se otorgan en función del rendimiento de los motores de combustión interna (ICE). Para lo cual la FIA creó un índide de rendimiento que analiza el desempeño de cada unidad de potencia a partir de diferentes factores como el par motor, la velocidad del motor, la potencia del MGU-K (unidad motor-generador cinético) y una ponderación sobre cómo el tiempo por vuelta responde a la potencia entregada.

Max Verstappen en el Gran Premio de Mónaco | AP

Para ello, el organismo rector del deporte motor realiza una evaluación en tres periodos a lo largo de la temporada y el primero abarcó las cinco carreras iniciales: Australia, China, Japón, Miami y Canadá. Posteriormente, la FIA tuvo 14 días para analizar los datos y determinar qué motor de combustión interna ofrecía el mejor rendimiento.

Red Bull no podrá hacer mejoras

Según las conclusiones del estudio realizado por la FIA, la unidad de los de Milton Keynes es la más competitiva. En términos simples, eso significa que la escudería austriaca está "congelada" para seguir con el desarrollo de su unidad de potencia. Esto "perjudicará" a Red Bull, así como a su escudería hermana, Racing Bulls, ambas con el primer motor realizado en conjunto con Ford.

En contraste, el resto de los fabricantes podrán seguir trabajando sobre sus motores para tener un mejor rendimiento. Cualquier fabricante de motores con un déficit de al menos un 2 % con respecto al líder recibiría algún tipo de mejora ADUO. En este contexto sorprendió el caso de Mercedes que ha dominado el inicio de temporada con seis victorias en seis carreras, pero que se encuentra al menos 2% por detrás del motor de Red Bull.

Mecánicos de Mercedes trabajan en el auto de Antonelli en el Gran Premio de Mónaco | AP

Con esta determinación, el fabricante alemán podrá hacer gastos adicionales fuera del límite presupuestario para financiar una mejora en el diseño de su motor. Además de las Flechas Plateadas, McLaren, Williams y Alpine son los otros equipos que para la Temporada 2026 compiten con motor Mercedes, por lo que también podrán favorecerse con las mejoras.

¿Cómo quedaron los demás fabricantes de la F1?

El resto de los fabricantes de motores (Ferrari, Honda y Audi) resultaron estar más de un 4 % por detrás. Esto significa que recibirán dos de estas mejoras este año y otras dos la próxima temporada. En el caso de Ferrari, es una buena noticia para Sergio 'Checo' Pérez, ya que Cadillac utiliza unidades de potencia fabricadas por la marca italiana, al igual que Haas. Mientras que Honda es proveedor de Aston Martin y Audi solo fabrica para su propia escudería.

Si bien el sistema ADUO busca el fomento de una mayor igualdad entre los fabricantes de motores tras las reformas al reglamento técnico, las mejoras tardarán en materializarse. El procedo es de varios meses y requiere la realización de pruebas, por lo que es poco probable que en el Gran Premio de Barcelona ya se note alguna diferencia en cuanto a las unidades de potencia.