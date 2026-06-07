¡Histórico! Antonelli se convirtió en el piloto más joven en ganar el Gran Premio de Mónaco

Con 19 años, nueves meses y 13 días de edad, Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en ganar el Gran Premio de Mónaco. El italiano superó el récord que hasta entonces ostentaba Lewis Hamilton, quien subió al podio en el segundo lugar.

El siete veces campeón de la categoría, todavía como piloto de McLaren, logró la primera de sus tres victorias en Monte Carlo y se convirtió en el piloto más joven en imponerse en este escenario, con con 23 años, cuatro meses y 18 días de edad. Este récord fue superado este domingo por Antonelli, que confirma su condición de promesa de la F1.

Desde el Gran Premio de Canadá, el joven piloto de Mercedes se convirtió en el primer competidor en llegar a la sexta del campeonato con más de 130 puntos y una ventaja de 43 con respecto al segundo lugar. Ya con el resultado de este domingo, el italiano logró su quinta victoria consecutiva y mantiene con una ventaja de 66 puntos sobre Hamilton.

Andrea Kimi Antonelli celebra su victoria en el Gran Premio de Mónaco | AP

Piloto más joven en lograr un Grand Chelem

La hazaña del italiano no se redujo a la victoria, sino que también al hecho de que logró el primer Grand Slam o Grand Chelem en su trayectoria. Este hito se alcanza cuando un piloto gana la pole position; lidera la carrera en todas las vueltas; marca la vuelta rápida, y se queda con la victoria en el mismo fin de semana.

En este sentido, Kimi no perdió la primera posición en ningún momento a lo largo del fin de semana en Mónaco y se convirtió en el piloto más joven en lograr un Grand Slam. Con ello, superó el récord de Max Verstappen, quien hizo su primer Grand Chelem en el Gran Premio de Austria de 2021, con 23 años, nueve meses y cuatro días.

Andrea Kimi Antonelli celebra su victoria en el Gran Premio de Mónaco | AP

Los récords de Kimi Antonelli en la F1

Ya desde 2025, el italiano irrumpió con fuerza y se sumó a los libros de historia de la categoría. En el Gran Premio de Japón, tercera carrera de dicha temporada, Kimi se convirtió en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en marcar una vuelta rápida y liderar una carrera.

En aquella carrera en Suzuka, el piloto de Mercedes finalizó en el sexto lugar, pero fue el inicio de una serie de marcas históricas. El momento cumbre llegó este año, en el cual el italiano ha capitalizado de la mejor forma la superioridad que el W17 tiene en la pista.

Piloto más joven en marcar una vuelta rápida y liderar una vuelta (GP de Japón 2025)

Piloto más joven en lograr una pole position (GP de China 2026)

Ganador más joven desde la pole position (GP de China 2026)

Líder más joven del Campeonato de Pilotos (2026)

Piloto más joven en lograr múltiples victorias (2026)

Piloto más joven en ganar en el GP de Mónaco (2026)

Piloto más joven en hacer un Grand Chelem (GP de Mónaco 2026)