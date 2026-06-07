"Fue mi culpa": Checo Pérez reacciona tras penalizaciones en el Gran Premio de Mónaco

Con problemas en los frenos, vibraciones extremas y más complicaciones en el MAC-26, Sergio 'Checo' Pérez finalizó en el Top 10 del Gran Premio de Mónaco y le dio a Cadillac su primer punto en la Fórmula 1. Desafortunadamente, tras la investigación de los comisarios, el mexicano recibió una penalización de diez segundos por quedar fuera del cajón de salida tras la bandera roja.

Fue la segunda sanción que recibió el mexicano en Monte Carlo, ya que en la largada al inicio de la carrera se equivocó tras la vuelta de formación y se colocó en el cajón de Gabriel Bortoletto, quien salió desde el pitlane. Por dicha acción, Checo recibió una sanción de Drive Through, lo que lo perjudicó y lo relegó hasta el penúltimo lugar.

Pese a ello, los múltiples abandonos y la bandera roja tras el choque de Charles Leclerc le dieron la oportunidad al tapatío de remontar. Desafortunadamente, llegó la sanción de diez segundos porque en la reanudación, la llanta izquierda delantera de su monoplaza quedó "fuera del cajón de salida"; con ello, Fernando Alonso se quedó con el décimo lugar y Checo cayó a la P15.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

¿Qué dijo Checo Pérez tras el GP de Mónaco?

Inmediatamente después de la carrera en el Principado, Checo destacó que fue "una gran carrera" a pesar de su falla al inicio de la misma. "Fue una locura, empiezo mal con mi error que nos arruina la carrera, luego la vida nos dio otra oportunidad, y era crucial pasar a Fernando por el campeonato".

"Tuve muy mala rearrancada y al final pude pasar a los puntos. Una gran carrera", declaró Checo en el 'corralito' de la prensa. El mexicano destacó la importancia de que pudieron concluir la carrera, a pesar de que por momentos pareció que el auto ya no daba más de sí.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

"Me voy contento, todavía con la espinita de mi mala posición en la carrera pero en general contento porque fue una carrera muy complicada, en momentos pensamos en retirar el auto porque tenía unas vibraciones tremendas y bueno, pudimos mantenernos en pista. Al final terminamos P10, tuviéramos o no la sanción, no ganamos nada con ello, el P10 fue en mérito", añadió.

Finalmente, una vez confirmada la sanción y en declaraciones para las redes sociales de Cadillac, Checo aceptó que cometió un error al inicio de la carrera y lamentó que perdieron ese punto por otra falla luego de la bandera roja. No obstante, mantuvo su confianza en que sigan mejorando para sumar unidades pronto.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

"Emociones mixtas. Llegamos a los puntos, tuvimos una increíble remontada. El Drive Through fue mi culpa y luego la sanción que nos sacó de los puntos es difícil de digerir. Seguiremos empujando, esto nos vuelve insaciables, la temporada es larga", finalizó Pérez Mendoza.

¿Cuándo es la siguiente carrera de Checo Pérez?

El siguiente compromiso del calendario de la Temporada 2026 será la primera de dos carreras que se celebrarán este año. El Gran Premio de Barcelona, que a partir de este año se mantendrá en el calendario en un sistema de rotación (alternará con otros compromisos) está programado para disputarse del viernes 12 al domingo 14 de junio en el Circuito de Montmeló.