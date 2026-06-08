F1 2026: ¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Checo Pérez?

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 avanza y en el inicio de la 'Gira por Europa' de la categoría, Sergio 'Checo' Pérez se acercó por primera vez a los puntos con Cadillac. Favorecido con siete abandonos y dos Safety Car, el mexicano se sobrepuso a un Drive Through y a las vibraciones del MAC-26 para finalizar en la décima posición en pista.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

Desafortunadamente, una sanción posterior a la carrera por estar mal alineado en el cajón de salida lo relegó hasta la P15 y ese último punto quedó en manos de Aston Martin con Fernando Alonso. Sin embargo, para el mexicano el panorama empieza a mejorar y ahora hay más ilusión de que pronto logre sumar en su regreso a la máxima categoría del automovilismo.

En ese contexto, Pérez Mendoza no tendrá que esperar mucho para su siguiente oportunidad, pues solo habrá una semana de "descanso" entre la carrera en Monte Carlo y el siguiente compromiso: el Gran Premio de Barcelona. Será la primera vez que la carrera en Montmeló reciba dicha designación, pues a partir de ahora el Gran Premio de Madrid será el que se corre en Madrid.

Andrea Kimi Antonelli celebra su victoria en el Gran Premio de Mónaco | AP

Más allá de la reorganización del calendario de la F1, Catalunya será el escenario en el cual Andrea Kimi Antonelli buscará su sexta carrera al hilo. Después de su segundo lugar en el Gran Premio de Australia, primera carrera del año, el italiano no ha cedido terreno y avanza firme en su objetivo de convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1.

¿Quiénes han ganado el Gran Premio de Barcelona?

De la actual parrilla, solo cuatro pilotos saben lo que es imponerse en Montmeló y de ellos, Oscar Piastri es el único que 'No campeón del mundo'. El australiano ganó en Barcelona el año pasado desde la pole position y se sumó a la lista en la cual también están Lewis Hamilton, Max Verstappen y Fernando Alonso.

Panorámica del Gran Premio de España de la Fórmula 1 | RED BULL

Con seis victorias, el británico comparte el récord de Michael Schumacher de más victorias en el Gran Premio de España; cinco las logró de forma consecutiva de 2017 a 2021con Mercedes, mientras que la primera vez que ganó fue en 2014. Detrás de Hamilton, Verstappen es el segundo piloto con más triunfos en este escenario, con cuatro.

Después del frustrante fin de semana en Mónaco, donde ni siquiera pudo completar la primera vuelta por una falla en el RB22, Max regresa al escenario donde logró la primera victoria de F1 en su trayectoria, en 2016 con Red Bull. El neerlandés ganó tres veces más de 2022 a 2024, hasta que su racha se vio interrumpida por Piastri el año pasado.

Max Verstappen en celebración en el Gran Premio de España 2016, su primera victoria en F1 | RED BULL

Por último, Fernando Alonso ganó en casa en 2006 con Renault y en 2013 con Ferrari; en esta segunda victoria, lo hizo desde la P5, con lo que -de los cuatro pilotos mencionados- es el único que se impuso sin largar desde la primera fila. De hecho, desde que la carrera se corre en Barcelona, ese triunfo del asturiano es el único que se dio fuera del Top 3 de la parrilla.

Horarios y fechas del Gran Premio de España

VIERNES 12 DE JUNIO

Prácticas Libres 1 | 5:30 - 6:30 hrs | Sky Sports 580 y F1TV

Prácticas Libres 2 | 9:00 - 10:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV



SÁBADO 13 DE JUNIO

Prácticas Libres 3 | 4:30 - 5:30 hrs | Sky Sports 580 y F1TV

Clasificación | 8:00 - 9:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV



DOMINGO 14 DE JUNIO

Carrera |7:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV