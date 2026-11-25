¿Cómo hacer stickers con sonido en WhatsApp? Conoce la nueva función

WhatsApp prepara stickers que permiten incorporar voz y efectos de sonido.

WhatsApp comenzó a implementar una nueva herramienta que permite agregar voces, frases y efectos sonoros a los stickers. Conoce cómo funciona y qué necesitas para utilizarla

WhatsApp prepara una nueva forma de personalizar las conversaciones con la llegada de los stickers con audio, una función que permite acompañar imágenes y animaciones con grabaciones de voz, frases y efectos de sonido.

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La herramienta, conocida como sound stickers, busca darle una nueva dimensión a las tradicionales pegatinas que millones de usuarios comparten diariamente en chats individuales y grupales.

Aunque la función ya comenzó a aparecer en algunas cuentas, su disponibilidad todavía es limitada y depende de las actualizaciones que WhatsApp habilite para cada usuario.

¿Cómo hacer stickers con audio en WhatsApp?

La nueva herramienta está integrada en el editor de stickers de WhatsApp, por lo que no es necesario descargar aplicaciones externas para crear estas pegatinas. Si tu cuenta ya tiene habilitada la función, puedes seguir estos pasos: Abre WhatsApp e ingresa a cualquier conversación individual o grupal. Presiona el ícono de emojis que aparece junto al espacio para escribir mensajes. Selecciona la sección de stickers. Pulsa la opción Crear sticker y elige una fotografía de tu galería. Busca el nuevo ícono de ondas sonoras que aparece en el editor. Selecciona si quieres grabar tu propia voz o agregar un archivo de audio guardado en tu celular. Recorta el sonido para elegir el fragmento que deseas incorporar. Escucha la vista previa y presiona enviar para compartir tu sticker. Una vez enviado, el sticker tendrá un ícono de volumen que permitirá a quien lo reciba reproducir el sonido con solo tocarlo.

La nueva herramienta está integrada en el editor de stickers de WhatsApp.

¿Se pueden hacer stickers con audio a partir de videos?

Otra de las posibilidades de esta herramienta es crear stickers animados a partir de videos almacenados en el teléfono.

En este caso, WhatsApp permite conservar el sonido original del video o personalizarlo con una grabación de voz, un archivo externo o alguno de los efectos disponibles en el editor. El procedimiento es el siguiente: Ingresa a una conversación de WhatsApp. Abre el apartado de stickers y selecciona Crear. Elige un video de tu galería. Espera a que la aplicación lo convierta en un sticker animado. Presiona el botón de audio que aparece en el editor. Selecciona el sonido que quieres incorporar o conserva el original. Revisa el resultado y envíalo al chat. De esta manera, los usuarios podrán compartir memes y reacciones que no solamente tengan movimiento, sino que también reproduzcan frases o sonidos.

¿Cuánto puede durar el audio de los stickers de WhatsApp?

Una de las características de los nuevos stickers es que permiten incorporar fragmentos de sonido de corta duración.

De acuerdo con las primeras pruebas de la herramienta, los stickers creados a partir de fotografías admiten audios de hasta 10 segundos.

En el caso de los stickers animados creados con videos, se contempla conservar hasta cinco segundos del sonido original.

Además, el audio no se reproduce automáticamente: quien recibe la pegatina debe tocar el ícono de volumen para escucharlo.

Los stickers con sonido buscan hacer más divertidas las conversaciones.

¿Por qué no me aparece la opción de stickers con audio?

Si intentas seguir los pasos y no encuentras el botón de ondas sonoras, no necesariamente significa que tu aplicación tenga algún problema.

WhatsApp está realizando un despliegue gradual de los sound stickers, por lo que la herramienta todavía no está disponible para todas las cuentas.

Las primeras implementaciones se detectaron en versiones beta de Android y posteriormente comenzaron a aparecer en pruebas para iOS.

Por ahora, actualizar WhatsApp no garantiza que puedas crear tus propias pegatinas con sonido. Será necesario esperar a que la compañía habilite la función en tu cuenta.