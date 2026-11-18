Préstamos por WhatsApp y apps: las 6 señales de fraude que advierte Condusef

Delincuentes ofrecen créditos de hasta 200 mil pesos para engañar a usuarios en México./ IA

La Condusef advierte sobre aplicaciones y páginas falsas que ofrecen créditos rápidos para obtener dinero y datos personales

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre fraudes en aplicaciones y páginas de internet que ofrecen préstamos rápidos. Los delincuentes utilizan la identidad de financieras reconocidas para engañar a quienes necesitan dinero.

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Durante octubre de 2026, al menos 15 instituciones financieras reportaron casos de suplantación de identidad. Los estafadores copian nombres, logotipos y sitios web para aparentar que sus ofertas son legítimas y conseguir la confianza de las víctimas.

¿Cómo funciona el fraude de préstamos falsos?

Los delincuentes ofrecen créditos de entre mil y 200 mil pesos, pero antes de entregar el dinero solicitan un anticipo cercano al 10% del préstamo por supuestas comisiones, seguros o fianzas. Después de recibir el depósito, desaparecen sin otorgar el financiamiento.

La Condusef también advirtió sobre el uso de aplicaciones que imitan a empresas reales. Uno de los casos involucra a Tala Mobile, cuya imagen fue utilizada de manera similar en una aplicación identificada como Financiera GMX. Además, los responsables de estos engaños suelen contactar a sus víctimas por WhatsApp o redes sociales para solicitar información personal.

Las falsas financieras solicitan anticipos del 10% antes de desaparecer con el dinero./ Pixabay

Condusef alerta por fraudes con inteligencia artificial

El organismo señaló que los delincuentes también podrían aprovechar la inteligencia artificial para clonar voces, crear videos falsos y enviar mensajes que aparentan provenir de instituciones bancarias. Sin embargo, aclaró que todavía no existen registros generalizados de estas modalidades en México.

Otra señal de alerta es la presión para realizar transferencias inmediatas o enviar dinero a cuentas de terceros. La Condusef recomienda desconfiar de cualquier financiera que exija pagos anticipados y evitar compartir contraseñas, NIP o documentos personales con desconocidos.

Para prevenir estos fraudes, los usuarios pueden verificar la identidad de las instituciones mediante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y confirmar sus datos directamente en los canales oficiales.