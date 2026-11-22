Confirman que Juan Pablo ‘N’, asesinado en Lomas de Angelópolis, era familiar de Caro Quintero

Autoridades confirmaron que Juan Pablo ‘N’, asesinado en Lomas de Angelópolis, era sobrino de Rafael Caro Quintero. / Especial

El secretario de Gobernación de Puebla confirmó el parentesco de una de las víctimas del ataque armado ocurrido en un exclusivo fraccionamiento; su escolta también murió

Juan Pablo ‘N’, uno de los dos hombres asesinados durante un ataque armado en Lomas de Angelópolis III, en Puebla, era familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero, confirmó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.

El funcionario dio a conocer que la víctima tenía parentesco con el fundador del extinto Cártel de Guadalajara, luego del doble homicidio registrado la tarde del sábado 21 de noviembre en las inmediaciones del Parque Michoacán.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque armado en Lomas de Angelópolis?

Las autoridades identificaron a los dos hombres asesinados como Juan Pablo ‘N’ y Paulino ‘N’, este último señalado como su escolta.

De acuerdo con la información proporcionada por el secretario de Gobernación de Puebla, Paulino ‘N’ era un exmilitar retirado que presuntamente trabajaba como escolta de Juan Pablo.

Ambos fueron atacados a balazos en el cruce del bulevar de Los Lagos y la calle Morelia, dentro del conjunto habitacional Lomas de Angelópolis III, en el municipio de Ocoyucan.

Tras recibir el reporte de detonaciones, paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, confirmaron que los dos hombres ya no contaban con signos vitales.

¿Qué se sabe del asesinato del familiar de Rafael Caro Quintero?

Después del doble homicidio, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Guardia Nacional y la Policía Estatal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

La zona del ataque y el domicilio de una de las víctimas permanecieron bajo resguardo y vigilancia de las autoridades, mientras se llevaban a cabo los peritajes.