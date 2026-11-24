El portugués marcó su gol 987 en el duelo ante Al-Sadd

Cristiano Ronaldo sigue en busca de los 1000 goles y ahora se puso a 13 tantos de distancia para lograr la hazaña histórica. El portugués apareció en el minuto 13 del duelo entre Al-Nassr y Al-Sadd para firmar anotar su gol 987.

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¿Cómo fue su gol?

El Comandante apareció desde los once pasos para ejecutar de manera magistral el cobro en el minuto y con ello adelantar a su equipo: sin embargo, minutos después llegó el empate, antes de la media hora de juego.

Posteriormente, el delantero lusitano pondría su doblete, pero, el gol terminaría siendo anulado debido a un fuera de juego tras un servicio de Ângelo Gabriel que dejó a CR7 frente al marco abierto.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | @AlNassrFC_EN

Cabe mencionar que, Cristiano Ronaldo anotó Al Ahli para su tanto 986 en su carrera abriendo el marcador al definir a primer toque tras una recuperación de Samu Costa y sumar su octavo tanto en la liga saudí.

No todo fue felicidad y es que apenas cinco minutos después, el astro portugués desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja al estrellar en el poste un penalti, sumando así su tercer cobro errático de los últimos cuatro que ha ejecutado en el futbol árabe.

Un dato relevante para Cristiano Ronaldo es que ha anotado más goles después de cumplir 30, que los que había hecho desde su debut hasta los 29 años, en club y selección.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr, en festejo de gol | @AlNassrFC_EN

El dato goleador de CR7

El jugador lusitano debutó a los 17 años con el Sporting de Lisboa, es decir, Cristiano anotó 463 goles desde su etapa como adolescente, hasta cuatro años antes de salir del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo marcó 450 goles con la playera Merengue, no solo marcando casi la mitad de sus goles ahí, sino, siendo el máximo anotador histórico del club.