De lavadoras a cajas de huevo: así aprovechan mexicanos la promoción de palomitas de Cinépolis por 169 pesos

Clientes han llevado recipientes poco convencionales a Cinépolis para aprovechar la promoción de palomitas por 169 pesos. / RS

Clientes han llevado recipientes de todo tipo a las dulcerías de Cinépolis para aprovechar la oferta; las imágenes ya circulan en redes sociales

La promoción de palomitas de Cinépolis por 169 pesos está sacando el lado más creativo de los mexicanos. Y es que algunos clientes no se conformaron con llevar un recipiente convencional, sino que llegaron a las dulcerías con objetos bastante peculiares para llenarlos de palomitas. A través de fotografías y videos que circulan en redes sociales se pueden ver lavadoras, cajas de archivo, contenedores de plástico, canastas de ropa y hasta cajas de huevo utilizadas para llevarse este popular aperitivo.

Las imágenes no han pasado desapercibidas entre los usuarios, quienes han reaccionado con humor a las ocurrencias de los consumidores. Al parecer, cuando se trata de aprovechar una buena promoción, cualquier recipiente puede convertirse en una opción para transportar palomitas.

¿Qué han llevado los clientes a Cinépolis para llenarlo de palomitas?

Entre las imágenes que se han compartido en redes sociales aparecen varios objetos que difícilmente esperaríamos encontrar en una dulcería de cine.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de unas mujeres que llegaron con una lavadora para aprovechar la promoción. Sin embargo, también hay otros clientes que encontraron formas bastante originales de participar en la dinámica.

Estos son algunos de los recipientes que aparecen en las fotografías: Cajas de archivo: una caja de cartón de Office Depot fue utilizada para recibir palomitas.

Contenedores de plástico: recipientes grandes de almacenamiento también aparecen llenos del aperitivo.

Canastas de ropa: una cesta de lavandería se convirtió en otra opción para transportar las palomitas.

Cajas de huevo: una caja de cartón de la marca San Lucas también fue utilizada para aprovechar la oferta. Las ocurrencias han provocado todo tipo de comentarios y han convertido la promoción en un tema de conversación en redes sociales.

¿En qué consiste la promoción de palomitas de Cinépolis por 169 pesos?

La dinámica de Cinépolis lleva por nombre ‘Trae tu Canasta’ y permite que los clientes lleven un recipiente propio para llenarlo con palomitas de mantequilla por 169 pesos.

La promoción está disponible del 25 al 27 de noviembre de 2026 en complejos tradicionales participantes de México. No aplica en Cinépolis VIP.

De acuerdo con los términos y condiciones, cada compra incluye hasta el equivalente a dos canastas de palomitas de la presentación ‘Para Llevar’, aproximadamente 470 gramos.

Esto quiere decir que, aunque alguien llegue con una lavadora, una caja enorme o un recipiente de gran tamaño, no necesariamente podrá llenarlo por completo, pues existe un límite en la cantidad de palomitas que incluye cada pago.

¿Se puede comprar más de una vez la promoción de Cinépolis?

¡Sí! Los clientes pueden realizar más de una compra durante los días que estará disponible la dinámica. Para hacerlo, deberán pagar nuevamente los 169 pesos por cada servicio.

Así que quienes quieran aprovechar la oferta pueden llevar sus recipientes y solicitar las porciones correspondientes, siempre respetando las condiciones establecidas por la cadena.

La promoción estará disponible hasta el viernes 27 de noviembre, por lo que todavía hay oportunidad de sumarse a esta peculiar dinámica y decidir qué recipiente llevar a Cinépolis.