¿De qué murió PAC? Revelan la causa de muerte del luchador de la AEW

Se revelan detalles del fallecimiento de Pac | CAPTURA DE PANTALLA

La estrella de la AEW fue encontrado sin vida el pasado 27 de septiembre

Se ha confirmado a través de un portavoz de la Oficina Forense del Condado de Cook y publicado por The New York Post que PAC, estrellas de la AEW y exluchador de la WWE, falleció por un asma bronquial, por lo que oficialmente su fallecimiento es clasificada como natural.

La muerte de Benjamin Satterley, conocido mundialmente como Neville/PAC, conmocionó al mundo de la lucha libre con su sorpresiva muerte el pasado 27 de septiembre, abriendo muchas interrogantes sobre qué fue lo que provocó su deceso.

¿Cómo fue hallado muerto?

Un audio publicado por TMZ, destacó que una mujer reportó el hallazgo del gladiador dentro de un automóvil en un estacionamiento de Des Plaines, Illinois.

La testigo intentó llamar su atención sin éxito y solicitó ayuda al percatarse de que no reaccionaba. Según su relato, el motor del automóvil permanecía encendido, pero el ocupante no respondía a sus intentos por despertarlo.

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¿Cuál fue la causa de muerte de PAC?

Después de varios días y detalles que se fueron revelando con el paso de las últimas semanas se ha confirmado que fue derivado de un asma bronquial lo que lo llevó a perder la vida.

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Tras ser encontrado sin vida, el reporte policial indicaba que PAC tenía dos maletas y una mochila en la cajuela del vehículo. La presencia de la ruta hacia O’Hare coincide con la información de que el luchador tenía previsto regresar al Reino Unido.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook informó que se realizó una autopsia, pero la causa y la manera de muerte permanecían pendientes hasta hace algunos días y que por fin pudieron ser ventiladas.

PAC tenía 40 años y había disputado su último combate apenas un día antes de su fallecimiento, cuando enfrentó a Andrade El Ídolo en AEW All Out, en una combate de un alto grado de dificultad.