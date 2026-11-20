Patrick Stewart, recordado por interpretar al profesor Charles Xavier en ‘X-Men’ y al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’, murió a los 86 años. / AP

El documento oficial reveló los problemas de salud que provocaron la muerte del intérprete británico, quien falleció a los 86 años el pasado 28 de octubre

La causa de muerte del actor británico Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men, fue revelada semanas después de su fallecimiento. De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense TMZ, que tuvo acceso a su certificado de defunción, el intérprete murió a consecuencia de complicaciones médicas relacionadas con un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy y un paro cardiopulmonar.

El documento, emitido por las autoridades del condado de Los Ángeles, también aporta nuevos detalles sobre los últimos días del actor, quien falleció el 28 de octubre de 2026, a los 86 años.

¿De qué murió Patrick Stewart?

Según el certificado de defunción citado por TMZ, entre las condiciones médicas relacionadas con el fallecimiento de Patrick Stewart se encuentran un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo asociado con cuerpos de Lewy.

Esta última enfermedad es una forma de demencia progresiva que afecta distintas funciones cerebrales, entre ellas la memoria, el pensamiento, la atención y el movimiento.

La información coincide con el comunicado que su familia compartió el 29 de octubre, cuando anunció su muerte y explicó que el actor había atravesado un periodo breve, pero difícil, debido a la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Patrick Stewart tuvo una trayectoria de varias décadas en cine, televisión y teatro. / AP

¿Qué pasó con los restos de Patrick Stewart?

El certificado de defunción también reveló que los restos del actor fueron sometidos a un procedimiento conocido como hidrólisis alcalina, también llamado cremación con agua.

De acuerdo con el documento, el procedimiento se realizó el pasado 3 de noviembre.

Este método consiste en utilizar agua y sustancias químicas para descomponer los tejidos del cuerpo, como una alternativa a la cremación tradicional mediante fuego.

¿Cómo fueron los últimos momentos del actor?

La familia de Patrick Stewart informó que el intérprete falleció en su residencia de Los Ángeles, California, acompañado por su esposa, la cantante Sunny Ozell, además de familiares y amigos cercanos.

En el mensaje de despedida explicaron que sus últimos momentos estuvieron rodeados de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas.

La noticia provocó numerosas reacciones en Hollywood, donde compañeros y amigos del actor recordaron su trayectoria y el impacto que tuvo en la industria del entretenimiento.

Entre quienes expresaron sus condolencias estuvieron Hugh Jackman, Ian McKellen, George Takei y Seth MacFarlane.