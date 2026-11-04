Djokovic supera susto y vence a Vacherot en primera ronda del Masters de París

El tenista serbio sigue esperando conseguir su boleto a las Finales de ATP

Novak Djokovic superó un susto al final del segundo set para vencer el martes 6-7 (5), 7-5, 6-1 al potente sacador Valentin Vacherot en la primera ronda del Masters de París, resultado que le abre la puerta a llegar a las Finales de de la ATP

Dueño del récord de títulos del torneo bajo techo con siete, Djokovic persigue el título 103 de su carrera, lo que lo dejaría empatado en el segundo lugar con Roger Federer. Jimmy Connors lidera en la era abierta con 109.

Pero el serbio, décimo preclasificado, pudo haber quedado eliminado temprano en París.

Al sacar con el marcador 4-4 en el segundo set, necesitó salvar tres puntos de quiebre para evitar que Vacherot, quien venía de consagrarse el domingo en el torneo bajo techo de Basilea en Suiza y verdugo de Djokovic en las semifinales del Masters de Shangái el año pasado, sacara para partido en el torneo bajo techo.

“Sus segundos saques son más rápidos que mis primeros saques, así que es muy difícil jugar contra un tipo en estas condiciones, que son realmente, realmente rápidas", comentó Djokovic, el hombre con más títulos de Grand Slam con 24. "El año pasado fue muy lento. Este año es como hielo”.

Novak Djokovic tras sufrir en victoria ante Valentin Vacherot | AP

Djokovic quedó desconcertado por los “enormes” saques del jugador de Mónaco y vio pasar 22 aces.

“Durante un set y medio, me costó leer su saque. Incluso si adivinaba bien, venía con mucha velocidad”, dijo el serbio.

Después de romper el saque de Vacherot para igualar el partido, volvió a quebrarlo al inicio del set decisivo para tomar impulso. Djokovic ganó en su segundo punto de partido con un gran golpe ganador de revés a dos manos paralelo a la línea desde el fondo de la cancha.

Ambos jugadores pidieron asistencia médica durante el segundo set: a Djokovic le dieron un masaje en el hombro derecho y a Vacherot le vendaron el tobillo izquierdo.