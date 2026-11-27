Dónde ver Al-Qadisiya vs Al Feiha: Canales y hora del partido de la Primera División de Arabia Saudita

Julián Quiñones en celebración con Al-Qadisiya en la Liga de Campeones | X: @AlQadsiahEN

Julián Quiñones buscará mantener su racha como goleador en la Jornada 13 de la Primera División de Arabia Saudita

Julián Quiñones saldrá a escena de nuevo este viernes 27 de noviembre cuando Al-Qadisiya reciba a Al Feiha en la Jornada 13 de la Primera División de Arabia Saudita. El encuentro está programado a las 8:20 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por streaming en DAZN, FOX ONE y a través de Caliente TV en Prime Video.

Será un partido importante en lo colectivo para los dirigidos por Brendan Rodgers, que buscarán el liderato, pero también para Quiñones en lo individual. El delantero de la Selección Mexicana llega con cinco partidos consecutivos marcando y buscará extender la racha.

En la liga árabe, Quiñones marcó un gol en la derrota 2-3 ante Al Hilal en la Jornada 11 y luego en la victoria 0-6 frente a Al Riyadh en la Jornada 12. Mientras que en la Liga de Campeones de la AFC, anotó en el empate 1-1 contra Al Sadd en la tercera fecha.

Además, el atacante de 29 años comandó los triunfos 0-5 y 1-5 ante Al-Gharafa y Shabab Al-Ahli en las dos siguientes fechas, con un doblete en cada juego. Con ello, Quiñones buscará mantener el ritmo goleador y acercarse al Top 5 de goleadores en liga.

Julián Quiñones en el partido de Al-Qadisiya en la Liga de Campeones | X: @AlQadsiahEN

¿Cómo llega Al-Qadisiya a este partido?

En lo colectivo, Al-Qadisiya llega con una racha de cuatro partidos sin derrota; esta última fue la ya mencionada ante Al Hilal por marcador 1-1. Tras ello, empató 1-1 contra Al Sadd en el torneo continental para después sumar tres goleadas a favor.

En ese contexto, los pupilos de Rodgers están segundos en la tabla de clasificación con 28 puntos, por detrás de Al Hilal con 30 y empatados con Al-Nassr pero con mejor diferencia de goles. En caso de victoria tomará el liderato, aunque tiene un partido más que los de Simone Inzaghi.

Julián Quiñones en celebración con Al-Qadisiya en la Liga de Campeones | X: @AlQadsiahEN

¿Cómo le ha ido a Al-Qadisiya contra Al Feiha?

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, en ocho compromisos, Al-Qadisiya tiene cuatro victorias, por tres derrotas y un empate, por lo que será la oportunidad de Al Feiha de equilibrar el historial entre ambos equipos.

Además, Al-Qadisiya tiene dos triunfos consecutivos, el primero por marcador 5-0 en casa en la primera vuelta de la Temporada 2025-26. Mientras que en la segunda mitad de la campaña, como visitante, se impuso 1-2 como visitante.