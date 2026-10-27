El conjunto Azulcrema se pondrá al corriente con su juego que fue reprogramado ante Xolos

El futbol mexicano no para y en partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 América recibe, en el Estadio Banorte, a los Xolos de Tijuana este 28 de octubre en punto de las 21:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Podría interesarte Futbol Santiago Baños deja en el aire la continuidad de Raphael Veiga en el América

El conjunto Azulcrema aparece como líder del torneo con 27 unidades; sin embargo, llegan tras una dolorosa derrota ante Pachuca en la fecha 14 que ha dejado tan solo un punto de diferencia con sus más cercanos seguidores: Cruz Azul y Chivas (26pts).

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT

¿Cómo fue el partido ante Pachuca?

América se vio sorprendido por los hidalguenses quienes se adelantaron al minuto 11, cuando Alan Bautista aprovechó un error de Érick ‘Chiquito’ Sánchez y terminó sacando un tiro desde la media luna para vencer a Luis Ángel Malagón.

En cuestión de minutos Pachuca estuvo cerca de ampliar su ventaja cuando el árbitro señaló un penalti por una acción sobre Jorge Berlanga; pero, el VAR entraría para anular la posible falta de Malagón sobre la humanidad de su rival.

Alejandro Zendejas en celebración con América en la Liga MX | IMAGO 7

Para la segunda parte, Brian Rodríguez recibiría una pelota a profundidad para mandar un centro y Henry Martín conectó con el pecho para marcar el 1-1 y crecían las esperanzas para los locales.

Finalmente, Al 71’, Salomón Rondón participó en la jugada ofensiva y habilitó a Oussama Idrissi, quien apareció con un zapatazo desde fuera del área y protagonizara un golazo para decretar la victoria.

Rivero festejando el gol con Tijuana ante Santos l MEXSPORT

Tijuana llega tras golear

Los Xolos de Tijuana son octavos con 20 unidades y ahora llegan inspirados tras golear 4-1 a Santos Laguna; Francisco González abrió el marcador a 12’, Ignacio Rivero (17') firmó el segundo de la noche y al descanso los locales ya lo ganaban 2-0.

Para la segunda parte, Puebla intentó reaccionar con el 2-1 por conducto de Esteban Lozano al 66’; pero, llegaría la goleada de los fronterizos, al minuto 69, Nacho Rivero completó su doblete con una ejecución magistral de tiro libre y Adonis Preciado selló la goleada al 72’.

Fecha: 28 de octubre

Hora: 21:00

Estadio: Banorte