El futbol mexicano no para y en partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 América recibe, en el Estadio Banorte, a los Xolos de Tijuana este 28 de octubre en punto de las 21:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.
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El conjunto Azulcrema aparece como líder del torneo con 27 unidades; sin embargo, llegan tras una dolorosa derrota ante Pachuca en la fecha 14 que ha dejado tan solo un punto de diferencia con sus más cercanos seguidores: Cruz Azul y Chivas (26pts).
¿Cómo fue el partido ante Pachuca?
América se vio sorprendido por los hidalguenses quienes se adelantaron al minuto 11, cuando Alan Bautista aprovechó un error de Érick ‘Chiquito’ Sánchez y terminó sacando un tiro desde la media luna para vencer a Luis Ángel Malagón.
En cuestión de minutos Pachuca estuvo cerca de ampliar su ventaja cuando el árbitro señaló un penalti por una acción sobre Jorge Berlanga; pero, el VAR entraría para anular la posible falta de Malagón sobre la humanidad de su rival.
Para la segunda parte, Brian Rodríguez recibiría una pelota a profundidad para mandar un centro y Henry Martín conectó con el pecho para marcar el 1-1 y crecían las esperanzas para los locales.
Finalmente, Al 71’, Salomón Rondón participó en la jugada ofensiva y habilitó a Oussama Idrissi, quien apareció con un zapatazo desde fuera del área y protagonizara un golazo para decretar la victoria.
Tijuana llega tras golear
Los Xolos de Tijuana son octavos con 20 unidades y ahora llegan inspirados tras golear 4-1 a Santos Laguna; Francisco González abrió el marcador a 12’, Ignacio Rivero (17') firmó el segundo de la noche y al descanso los locales ya lo ganaban 2-0.
Para la segunda parte, Puebla intentó reaccionar con el 2-1 por conducto de Esteban Lozano al 66’; pero, llegaría la goleada de los fronterizos, al minuto 69, Nacho Rivero completó su doblete con una ejecución magistral de tiro libre y Adonis Preciado selló la goleada al 72’.
Fecha: 28 de octubre
Hora: 21:00
Estadio: Banorte
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium