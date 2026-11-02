Un partidazo cierra la Semana 8 de la NFL en el Lumen Field, la casa de los campeones

Los Chicago Bears y Seattle Seahawks serán los encargados de cerrar la Semana 8 de la NFL 2026 con un atractivo enfrentamiento de Monday Night Football este lunes 2 de noviembre en el Lumen Field. El partido comenzará a las 7:15 PM, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass mediante DAZN.

El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con aspiraciones de mantenerse en la pelea por los primeros lugares de sus respectivas divisiones. Chicago Bears cuenta con un registro de cinco victorias y dos derrotas, mientras que Seattle Seahawks suma cuatro triunfos y tres descalabros, por lo que ambos buscarán aprovechar el horario estelar para dar un paso importante en la Conferencia Nacional.

¿Cómo llegan ambos al MNF?

Chicago atraviesa un buen momento después de conseguir victorias consecutivas frente a Atlanta Falcons y New England Patriots, resultados que los mantienen en la segunda posición de la NFC Norte. Con Caleb Williams como líder de la ofensiva, el equipo de Chicago intentará extender su racha positiva y demostrar que puede competir como visitante ante uno de los rivales más exigentes de la conferencia.

Por su parte, Seattle llega después de protagonizar una de las sorpresas de la temporada al derrotar 20-3 a Kansas City Chiefs, resultado con el que terminó con el invicto del vigente campeón de la NFL. El conjunto encabezado por Sam Darnold buscará aprovechar su condición de local, además del talento del receptor Jaxon Smith-Njigba, quien acumula 867 yardas y ocho touchdowns en lo que va de la campaña.

Caleb Williams, calentando para enfrentarse a los Patriots | AP

Uno de los principales atractivos del enfrentamiento será el debut de dos importantes incorporaciones. Chicago Bears adquirió al tackle defensivo Jeffery Simmons, procedente de Tennessee Titans, mientras que Seattle Seahawks consiguió al guardia ofensivo Quenton Nelson mediante un intercambio con Indianapolis Colts. Ambos jugadores podrían enfrentarse directamente en las trincheras y convertirse en piezas determinantes para el desarrollo del partido.

Además, Seattle espera contar con el regreso del corredor Zach Charbonnet, quien se recuperó de una lesión de ligamento cruzado anterior y podría disputar sus primeros minutos de la temporada. Con estos ingredientes, el enfrentamiento también presentará un interesante duelo entre los mariscales de campo Caleb Williams y Sam Darnold, quienes buscarán conducir a sus equipos hacia una victoria que podría resultar fundamental en la lucha por los Playoffs de la NFL.

Sam Darnold entregando el balón a su corredor en el duelo ante los Broncos | AP

¿Dónde ver el Monday Night Football?