El cantante volvió a ser tendencia luego de ser entrevistado en su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México

Aleks Syntek se ha vuelto uno de los personajes más controversiales de Latinoamérica en los últimos años por sus declaraciones, que van desde cuestionar a la industria musical por el foco que se le da al reguetón, hasta opinar sobre la vida privada de otras figuras del espectáculo, como Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Paola Rojas.

Hace dos meses, el intérprete de “Duele el amor” fue tendencia en redes sociales tras enojarse en un concierto y regañar a su público por no respaldarlo ante las críticas recibidas.

Durante su llegada al aeropuerto de la CDMX, Aleks Syntek pidió que las entrevistas se coordinen con su publirrelacionista./Especial

Días después, durante una transmisión en vivo, el cantante aseguró que estaba “loco”, al igual que diversas figuras históricas y públicas como Dalí, Picasso, Frida Kahlo, Copérnico, Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez, ‘Chicharito’ y ‘El Chavo del 8’.

En esa misma intervención, el artista añadió: “Zague la tiene bien grande” y “Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”, en referencia al video viral de hace ocho años en el que el exfutbolista muestra sus partes íntimas a una supuesta amante.

Debido a estas polémicas, los medios de comunicación interceptaron a Syntek a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México para que respondiera por todas las cosas en las que ha estado envuelto, luego de cumplir con una presentación en Villahermosa, Tabasco.

Zague en un partido de leyendas de la Selección Mexicana | Imago7

Entre los cuestionamientos de la prensa destacó el del creador de contenido Augusto Hernández, mejor conocido como ‘El Talachero Caro’, quien le insistió en tres ocasiones: “¿Aparte de Zague, quién más la tiene grande?”.

Lejos de molestarse o perder la calma de nuevo, el compositor lo ignoró, expresó: “Este güey”, y le pidió a los reporteros que cualquier intento de entrevista lo consultaran con su agente de relaciones públicas ya que no se encontraba en buen estado físico.