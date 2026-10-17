La Granja VIP 2026: ¿Quién será eliminado este domingo 18 de octubre?

Nominados de La Granja VIP. / La Granja VIP

Cinco participantes se enfrentarán a la decisión del público en la sexta gala de eliminación de La Granja VIP; las polémicas de la semana podrían influir en el resultado

Uno de los cinco nominados tendrá que abandonar La Granja VIP este domingo 18 de octubre. Entre los participantes en riesgo se encuentran Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos y Mónica Escobedo.

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Aunque el nombre del próximo eliminado todavía no se conoce, Pimpinela Escarlata podría enfrentar un escenario complicado luego de quedar nominada directamente por una sanción de la producción, tras una polémica declaración sobre Manelyk González.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

La placa definitiva de la sexta semana quedó integrada por cinco participantes: Pimpinela Escarlata

Julio Camejo

Kevyn “Bicolor” Contreras

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Pimpinela Escarlata, en riesgo de salir de La Granja VIP tras polémica con Manelyk. / Especial

¿Quién podría salir de La Granja VIP este domingo?

De acuerdo con la encuesta de Vaya Vaya, el granjero que aparece con mayor respaldo es Pimpinela.

La encuesta plantea la pregunta “¿a quién quieres salvar de La granja VIP?” y hasta este sábado 17 de octubre presenta los siguientes porcentajes: Pimpinela: 23%

Mónica: 21%

Niurka: 20%

Kevyn: 19%

Julio: 17% Con estos resultados, Julio sería el eliminado si la tendencia se mantiene hasta la gala del domingo. Sin embargo, estos porcentajes no representan una votación oficial del programa, sino una medición de preferencias realizada en redes sociales.

¿A qué hora y dónde ver la eliminación de La Granja VIP?

La sexta gala de eliminación de La Granja VIP se transmitirá este domingo 18 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. También se anunció su transmisión a través de Disney+.

El participante que reciba menos votos para permanecer en la competencia tendrá que despedirse del reality. Hasta que se anuncie el resultado durante la gala, no existe una confirmación oficial sobre quién será el sexto eliminado.