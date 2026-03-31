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Futbol

“Es nuestra culpa” :Jorge Rodríguez lanza fuerte mensaje de cara a duelo ante San Luis

Nicolas Sánchez y jugadores de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT
Ricardo Olivares 14:32 - 31 marzo 2026
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El jugador de los Rayados resaltó la insistencia de trabajar

El mediocampista de Monterrey, Jorge Rodríguez, habló sobre la situación actual del equipo, mencionando sobre cómo visualiza al equipo en este cierre de torneo y ante la posibilidad de llegar a la Liguilla en donde asta el momento se encuentran en el noveno sitio tras 12 jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Sí, hay que ir partido a partido, la realidad, no podemos pensar en cinco partidos, si no en uno primero, estamos quedando afuera y no es lo que la institución apunta, no es lo que queremos, entonces hay que ir partido partido, trabajando día a día y mejorar”, resaltó el argentino.

“Sí, vino bien para el plantel para poder recuperar ahí algunos jugadores lesionados, poder trabajar un poco más intenso, así que la verdad nos vino muy bien.”

Uros Durdevic, delantero de Rayados, en lamento tras falla ante Chivas en Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Tienen claro el método para mejorar?

Además, el argentino dejó en claro cuál es la clave para que Monterrey vuelva a tener ese protagonismo en el torneo: Insistir, insistir en trabajar y luchar, porque muchas veces uno se va con la sensación de qué hace muchas cosas bien y por detalles se le escapa, a veces uno mismo, no debe pensar que hay que cambiar demasiado para poder sacar la situación.”

Rodríguez resaltó que hay cosas que mejorar: “Hay muchas cosas que a veces se hacen bien, otras hay que corregirlas, porque obviamente estamos en la situación que estamos, no estamos como queremos y muchas veces en cosas bien, seguir trabajando sobre eso y mejorar lo que hicimos mal.”

Rayados l IMAGO7

Dan la cara por el Tato Noriega

A su vez, “Corcho” habló ante una posible salida de José Antonio Noriega y si el equipo es responsable de estos malos resultados.

“Si, obviamente. Nosotros somos los que estamos adentro de la cancha y no hacemos las cosas como tienen que ser a veces, a veces perdemos partidos por culpa nuestra o empatamos, no tiene nada que ver la gente de afuera. Seguido sabemos lo que hacemos bien y mal, sabemos que somos muy responsables de muchas cosas.”

Uros Durdevic, delantero de Rayados, en lamento tras falla ante Chivas en Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

Rayados, que por el momento se encuentran fuera de zona de Liguilla, se miden en la Jornada 13 del Clausura 2026 ante Atlético San Luis en busca de encontrar el rumbo en un torneo que le ha costado quedarse sin técnico, de la mano de Nico Sánchez buscan salir adelante.

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