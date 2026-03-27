Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
"Nadie está por encima del club" :Hueso Reyes habló sobre Anthony Martial y su caso en Rayados
Luis Reyes, habló para los medios de comunicación en donde dejó en claro la situación actual del francés Anthony Martial en el Monterrey, mencionando que el, ni el resto del equipo habla de las decisiones del cuerpo técnico encabezado por Nico Sánchez.
¿Qué dijo sobre Martial?
“No, ese es un tema que nosotros como jugador no nos corresponde, es algo que toma la decisión la directiva del equipo, el técnico, nosotros nos queda más que respetar esas decisiones", mencionó el lateral mexicano
A su vez, resaltó que ningún jugador está por encima de la institución albiazul: “No, pues claro, nosotros sabemos que nadie está por encima del club, nosotros venimos acá a trabajar, a poner nuestro granito de arena de donde nos toca estar.”
Rayados vs Atlético San Luis
Rayados se prepara para regresar a la actividad de la Liga MX, cuando reciban al Atlético de San Luis en donde buscarán reencontrarse con la victoria después del doloroso tropiezo ante el Guadalajara.
“Nadie quiere pasar por esta situación, todos trabajamos de la mejor manera, porque a nadie nos gusta perder, sabemos que estamos en deuda con el club, con la afición, entendemos su enojo", resaltó.
Reyes sabe que están en deuda con la afición "Porque obviamente quieren ver a su equipo pelear los primeros lugares y campeonatos, y nada, pedir disculpas y que el equipo está trabajando a muerte para dar los resultados lo más pronto posible.”