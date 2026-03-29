Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Se acerca el regreso! Sergio Canales presume recuperación desde Cancún

Sergio Canales festeja un gol con Rayados en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Sergio Canales festeja un gol con Rayados en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 17:04 - 29 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista alista su regreso con Rayados tras molestias

El mediocampista de Monterrey, Sergio Canales, dio señales positivas en su proceso de recuperación luego de las molestias físicas que lo han marginado de los últimos encuentros del conjunto regiomontano para volver a la Liga MX. El español compartió en redes sociales un video desde Cancún, donde realiza parte de su rehabilitación con la mira puesta en su pronto regreso a las canchas.

A través de su cuenta de instagram, Canales acompañó el material con un mensaje que ilusionó a la afición de Rayados: “Enfocado ya en lo que viene ¡Dale Rayados!”. La publicación no tardó en generar reacciones entre seguidores y compañeros, quienes ven cada vez más cerca su reaparición con el equipo.

¿Cómo es su rehabilitación en Cancún? 

En el video, el exjugador del Real Betis muestra parte de su rutina de recuperación, enfocada en fortalecer las zonas afectadas. Uno de los principales trabajos se centra en el desarrollo del cuádriceps, clave para recuperar potencia y estabilidad en la pierna.

Además, Canales también realiza ejercicios específicos para fortalecer el isquiotibial, otro de los grupos musculares fundamentales en su rehabilitación. Estos trabajos buscan evitar recaídas y garantizar que el futbolista regrese en óptimas condiciones físicas para competir al máximo nivel.

Sergio Canales, de Rayados, en la derrota de los suyos ante Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

La rutina del español no se limita al gimnasio, ya que también incluye terapias especializadas. Entre ellas destaca la hidroaromaterapia, utilizada para relajar músculos y mejorar la circulación, así como la fitofangoterapia, técnica que emplea lodos terapéuticos para reducir inflamación y acelerar la recuperación.

Asimismo, el mediocampista ha incorporado sesiones de hidrojet, un tratamiento que utiliza chorros de agua a presión para masajear zonas específicas del cuerpo, favoreciendo la rehabilitación muscular. Este tipo de terapias se ha vuelto común entre atletas de alto rendimiento en procesos de recuperación.

Sergio Canales celebra el gol | IMAGO7

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la inclusión de ejercicios de carrera dentro de la piscina, una práctica que permite trabajar resistencia y movilidad sin generar impacto en las articulaciones. Este método resulta clave en etapas avanzadas de rehabilitación, cuando el jugador comienza a retomar sensaciones de juego.

Rayados marcó gol en la Vuelta ante Cruz Azul tras sólo ocho minutos | IMAGO7

Se desconoce cuándo puede volver 

Aunque el club no ha dado una fecha oficial para su regreso, las imágenes compartidas por Canales reflejan avances importantes en su recuperación. En Rayados de Monterrey confían en que el español pueda reincorporarse pronto y convertirse nuevamente en una pieza fundamental en el esquema del equipo para lo que resta de la temporada.

Últimos videos
Lo Último
17:19 Pelea en el Estadio Banorte tras México vs Portugal genera indignación entre aficionados
17:18 Reportan robo de 12 toneladas de KitKat; podría causar escasez
17:04 ¡Se acerca el regreso! Sergio Canales presume recuperación desde Cancún
16:32 ¿Cuándo fue el último 0-0 del Tricolor en el Estadio Azteca?
16:25 Gerard Piqué desata comparativa entre Messi y Cristiano Ronaldo: ‘Uno tiene mejor talento y el otro trabaja como loco’
16:17 ¡ESCÁNDALO! Dimite el secretario general de la CAF por polémica de Copa Africana
15:48 Semana Santa 2026 en México: ¿se trabaja o se paga doble en Jueves y Viernes Santo?
15:44 “Es una Selección muy agresiva” :Joao Cancelo reacciona al juego ante la Selección Mexicana
15:43 ¿Cómo calcular tus utilidades 2026? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
15:42 ¿Milagro? Cristiano Ronaldo reaparece con el Al-Nassr tras el México vs Portugal
Tendencia
1
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
2
Futbol “Los naturalizados que tenemos no existen” Martinoli estalla en el México vs Portugal
3
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
4
Futbol Caos en el Estadio Banorte: asientos vacíos y problemas de visibilidad marcan el México vs. Portugal
5
Futbol “Es una Selección muy agresiva” :Joao Cancelo reacciona al juego ante la Selección Mexicana
6
Futbol ¿Bomba al Nido? Bruno Fernandes 'presume' playera del América
Te recomendamos
Pelea en el Estadio Banorte tras México vs Portugal genera indignación entre aficionados
Empelotados
29/03/2026
Pelea en el Estadio Banorte tras México vs Portugal genera indignación entre aficionados
Reportan robo de 12 toneladas de KitKat; podría causar escasez
Contra
29/03/2026
Reportan robo de 12 toneladas de KitKat; podría causar escasez
Sergio Canales festeja un gol con Rayados en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Futbol
29/03/2026
¡Se acerca el regreso! Sergio Canales presume recuperación desde Cancún
¿Cuándo fue el último 0-0 del Tricolor en el Estadio Azteca?
Futbol
29/03/2026
¿Cuándo fue el último 0-0 del Tricolor en el Estadio Azteca?
Gerard Piqué desata comparativa entre Messi y Cristiano Ronaldo: ‘Uno tiene mejor talento y el otro trabaja como loco’
Futbol
29/03/2026
Gerard Piqué desata comparativa entre Messi y Cristiano Ronaldo: ‘Uno tiene mejor talento y el otro trabaja como loco’
¡ESCÁNDALO! Dimite el secretario general de la CAF por polémica de Copa Africana
Futbol
29/03/2026
¡ESCÁNDALO! Dimite el secretario general de la CAF por polémica de Copa Africana