¡Se acerca el regreso! Sergio Canales presume recuperación desde Cancún

El mediocampista de Monterrey, Sergio Canales, dio señales positivas en su proceso de recuperación luego de las molestias físicas que lo han marginado de los últimos encuentros del conjunto regiomontano para volver a la Liga MX. El español compartió en redes sociales un video desde Cancún, donde realiza parte de su rehabilitación con la mira puesta en su pronto regreso a las canchas.

A través de su cuenta de instagram, Canales acompañó el material con un mensaje que ilusionó a la afición de Rayados: “Enfocado ya en lo que viene ¡Dale Rayados!”. La publicación no tardó en generar reacciones entre seguidores y compañeros, quienes ven cada vez más cerca su reaparición con el equipo.

¿Cómo es su rehabilitación en Cancún?

En el video, el exjugador del Real Betis muestra parte de su rutina de recuperación, enfocada en fortalecer las zonas afectadas. Uno de los principales trabajos se centra en el desarrollo del cuádriceps, clave para recuperar potencia y estabilidad en la pierna.

Además, Canales también realiza ejercicios específicos para fortalecer el isquiotibial, otro de los grupos musculares fundamentales en su rehabilitación. Estos trabajos buscan evitar recaídas y garantizar que el futbolista regrese en óptimas condiciones físicas para competir al máximo nivel.

Sergio Canales, de Rayados, en la derrota de los suyos ante Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

La rutina del español no se limita al gimnasio, ya que también incluye terapias especializadas. Entre ellas destaca la hidroaromaterapia, utilizada para relajar músculos y mejorar la circulación, así como la fitofangoterapia, técnica que emplea lodos terapéuticos para reducir inflamación y acelerar la recuperación.

Asimismo, el mediocampista ha incorporado sesiones de hidrojet, un tratamiento que utiliza chorros de agua a presión para masajear zonas específicas del cuerpo, favoreciendo la rehabilitación muscular. Este tipo de terapias se ha vuelto común entre atletas de alto rendimiento en procesos de recuperación.

Sergio Canales celebra el gol | IMAGO7

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la inclusión de ejercicios de carrera dentro de la piscina, una práctica que permite trabajar resistencia y movilidad sin generar impacto en las articulaciones. Este método resulta clave en etapas avanzadas de rehabilitación, cuando el jugador comienza a retomar sensaciones de juego.

Rayados marcó gol en la Vuelta ante Cruz Azul tras sólo ocho minutos | IMAGO7

Se desconoce cuándo puede volver