Estos son los partidos de hoy viernes 27 de marzo

El fin de semana comienza con una intensidad considerable para quienes siguen de cerca el desarrollo del Clausura 2026. Este viernes 27 de marzo la atención se divide entre la consolidación de proyectos en la Liga MX Femenil, la incertidumbre que rodea a potencias internacionales y la siempre aguerrida disputa en la categoría de plata del futbol mexicano.

No se trata de una jornada cualquiera, pues los resultados de hoy tienen el potencial de alterar directamente el orden de las tablas de posiciones y dejar sensaciones muy claras de lo que vendrá en las fases finales. Mientras que a nivel internacional, las selecciones continúan con su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

Jugadoras de Pachuca en celebración durante un partido del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Partido con sabor de Liguilla en la Liga MX Femenil

La categoría femenina se lleva los reflectores principales debido a un enfrentamiento que bien podría ser un adelanto de la serie por el título. En la Bella Airosa, Pachuca recibe a Rayadas de Monterrey en un choque de trenes por el liderato de la competencia.

El encuentro enfrenta al primer y segundo lugar de la tabla general. La relevancia de este partido trasciende los tres puntos, ya que se juega el orgullo de mantener una hegemonía en la fase regular, con 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha que buscarán prolongar ante Tuzas; el juego para las 19:06 horas (centro de México) a través de la señal de FOX One y FOX.

Antes de que las líderes entren en acción, la jornada comenzará en la capital del país. Pumas se medirá ante León en el Estadio Olímpico Universitario a las 18:00 horas, con transmisión por ViX y el canal de YouTube de la liga. Será un duelo de vital importancia para las universitarias, que necesitan sumar para mantenerse en puestos de clasificación.

Jugadoras de Toluca en celebración en la victoria ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Casi de forma simultánea, a las 19:00 horas, Atlas y Necaxa se verán las caras en un duelo de equipos que buscan salir de la parte baja de la clasificación, disponible en Tubi y FOX. Para cerrar la actividad de la rama femenina, Mazatlán recibirá a Toluca a las 20:00 horas, también por tubi y FOX, en un compromiso donde las Diablas Rojas intentarán escalar peldaños en la tabla.

Tensión en el escenario internacional

Mientras en México se definen los rumbos hacia la Liguilla, en otras latitudes el ambiente está marcado por la política deportiva y los cambios de planes de último momento. La Selección de Marruecos se enfrenta a Ecuador a las 14:15 horas, un duelo que podrá seguirse por Claro Sports.

Sin embargo, lo que rodea a este partido es la creciente polémica relacionada con la Copa Africana de Naciones, situación que ha mantenido al entorno del equipo marroquí bajo una presión constante debido a las decisiones organizativas y los calendarios que han generado fricciones.

Por otro lado, la Selección Argentina saltará al campo para medirse ante Mauritania a las 17:15 horas a través de ViX Premium. Más allá de lo que ocurra en el terreno de juego, el tema de conversación obligado para la Albiceleste es la reciente cancelación de la Finalissima.

El esperado torneo que enfrenta a los campeones de América y Europa no pudo concretarse en esta ocasión, dejando a los aficionados con las ganas de ver un duelo de alta jerarquía y obligando al equipo de Scaloni a buscar estos compromisos amistosos para mantener el ritmo de competencia de cara a sus próximos desafíos oficiales.

Argentina, campeón de la primera Finalissima | AFP

Finalmente, la Liga Expansión MX también aporta su dosis de emoción este viernes con tres encuentros que prometen dinamismo. A las 19:00 horas, Alebrijes de Oaxaca recibe a los Leones Negros en una señal que irá por Disney+ Premium y ESPN 4.

A la misma hora, Venados de Yucatán se enfrentará al Atlante en un choque de dos instituciones históricas, transmitido por AYM Sports. Para bajar el telón de este viernes deportivo, el Atlético La Paz recibirá a la Jaiba Brava a las 21:00 horas, también por la señal de AYM Sports, cerrando así una jornada de mucha variedad y puntos críticos por disputar.

Afición del Atlante | @Atlante