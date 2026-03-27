Nueva Caledonia, la selección que conquistó el corazón de un aficionado mexicano

La presencia de la selección de Nueva Caledonia en Guadalajara ha pasado prácticamente desapercibida entre la afición. Sin embargo, para Dante Camarena, un seguidor mexicano, la historia del conjunto oceánico fue suficiente para ganarse su apoyo incondicional en su búsqueda por alcanzar la final del repechaje rumbo a la Copa del Mundo.

Amante de las historias improbables en el futbol, Dante encontró en Nueva Caledonia el reflejo perfecto de esas narrativas que lo apasionan: equipos modestos que desafían cualquier pronóstico.

“Soy un apasionado del futbol y, como a muchos, me encantan esas historias donde el equipo pequeño puede dar la sorpresa y vencer al favorito. En este caso, Jamaica es una selección fuerte, conocida en nuestra región y que ha crecido mucho en los últimos años, pero aun así quiero que Caledonia dé el golpe”, expresó.

La afición en el Estadio Akron apoyó a Nueva Caledonia | MEXSPORT

Desde que se confirmó la participación del conjunto oceánico, no dudó en involucrarse más allá del simple interés. Consiguió su bandera y decidió convertirse, probablemente, en uno de los pocos aficionados mexicanos que esta noche alentarán a este representativo.

“En cuanto se anunció que venían, pedí la bandera desde China. Por fortuna llegó a tiempo y aquí estamos para apoyar. Eso es lo bonito de estas selecciones, de sus jugadores y de lo que representan”, relató.

Apoyaron a Nueva Caledonia con banderas incluidas | IMAGO7

Para Dante, este partido tiene un significado especial. Más allá del resultado, representa la oportunidad de vivir de cerca el ambiente de una justa mundialista, algo que lo llenó de emoción desde el día anterior.

“No pude dormir. Le decía a mi novia que desde ayer estaba emocionado. Aunque es repechaje, ya se siente como un Mundial. El ambiente, el folclore, todo lo que rodea al partido es increíble”, concluyó.