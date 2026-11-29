Fátima Bosch se declara fan de Cristiano Ronaldo y lanza mensaje sobre Messi: "es mejor"

La ganadora de Miss Universo 2025 volvió a manifestar su admiración por el delantero portugués en un video difundido en redes sociales

Fátima Bosch volvió a encender el debate sobre quién es el mejor futbolista entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La ganadora de Miss Universo 2025 dejó clara su preferencia por el delantero portugués en un video que comenzó a circular en redes sociales.

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En el material, difundido por una cuenta de aficionados del Real Madrid, la modelo mexicana aparece acompañada de un pequeño que porta la camiseta de la Selección Argentina con el dorsal 10, en referencia al capitán de la Albiceleste.

"Yo amo a Cristiano Ronaldo y la verdad, es mejor que Messi", expresó la tabasqueña. Su declaración se sumó a las distintas ocasiones en las que ha manifestado públicamente su admiración por el atacante portugués.

Fátima Bosch ya había elegido a Cristiano Ronaldo por encima de Messi

No es la primera ocasión en la que la mexicana toma partido en la rivalidad entre ambos futbolistas. Durante una visita a Oaxaca en junio de 2026, en el marco de la Copa del Mundo, Bosch protagonizó un intercambio con los asistentes a un evento público sobre este mismo debate.

La modelo preguntó a los presentes quién consideraban que era el mejor futbolista entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Después de escuchar algunas respuestas, compartió su postura en tono de broma.

"Nadie es mejor que nadie, bueno solo Cristiano es mejor que Messi pero en todo lo demás, claro", expresó en aquella oportunidad la ganadora del certamen de belleza.

Jennifer Barreto recibió la corona de manos de Fátima Bosch. / @missuniverse

¿De qué equipo de futbol es aficionada Fátima Bosch?

La admiración de Fátima Bosch por Cristiano Ronaldo también coincide con su afición por el Real Madrid, equipo en el que el portugués militó entre 2009 y 2018. La mexicana ha compartido fotografías en redes sociales en las que aparece con la camiseta del conjunto merengue.

En cuanto al futbol mexicano, Bosch ha mostrado su simpatía por las Chivas de Guadalajara. Incluso, después de su coronación como Miss Universo en noviembre de 2025, el Rebaño Sagrado la felicitó públicamente y compartió una fotografía de la tabasqueña con una camiseta rojiblanca personalizada con el dorsal 4, en referencia a las cuatro coronas de México en el certamen.