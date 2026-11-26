El ex campeón del mundo será parte de la despedida a Carlos Tevez en La Bombonera; Cristiano Ronaldo en duda

Argentina volverá a ser una fiesta tras la Copa del Mundo. Luego del anuncio oficial de la salida de Lionel Messi de la Selección Albiceleste, la gente podrá tener una nueva oportunidad de ver a su ’10’ en casa, esta vez durante el partido de despedida de Carlos Tevez, el cual confirmó la asistencia de Leo en la cancha de La Bombonera.

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Messi y mas estrellas confirmadas

El apache hizo oficial su juego de despedida semana atrás, incluso confirmo la presencia de algunos de sus compañeros del Manchester United, sin embargo, hace algunas horas dio a conocer a través de sus redes sociales que Lionel Messi sería parte del evento, por lo que generó aún más emoción en el pueblo argentino.

Es el capitán que llevó a la Selección argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su trayectoria es única: ocho Balones de Oro, una carrera histórica en Barcelona, su paso por el PSG y su presente en el Inter Miami. Pero, por sobre todas las cosas, representa a una generación que esperó muchísimo para verlo campeón del mundo”, escribió Tevez en su comunicado.

Despedida de Messi con Argentina | AP

Del mismo modo, el propio jugador se encargó de llenar de elogios a su capitán en su etapa de con Argentina, pues compartieron distintas etapas juntos, siendo las más recordadas la del Mundial 2010 y la Copa América 2011.

Junto a Carlos Tevez compartieron la camiseta de la Selección argentina y fueron compañeros en distintos momentos, entre ellos el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Hoy, volverán a encontrarse en una noche histórica. Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡Leo Messi, La Bombonera te espera!”, añadió.

Lionel Messi y Carlos Tevez en entrenamiento con Argentina en 2007 | MEXSPORT

¿Cristiano Ronaldo y Messi juntos?

Una vez dado el anuncio de Messi, Tevez no dejó las ‘bombas’ en eso, pues en una entrevista confesó que estrellas estaría dentro del campo y mencionó nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo, asegurando que el gasta verlo gambetear a lado de Messi y Kun Agüero.

“Al Kun Agüero lo noto un poco ancho, no sé, se tendrá que preparar para el partido. Me voy. Reír cuando Messi y Cristiano pasen al flaco Schiavi, no lo vas ni a ver y es en la Bombonera, con tu gente”, confesó Tevez.