¡Fin de semana largo! Estos alumnos no tendrán clases el lunes 5 de octubre

Alumnos de educación primaria tendrán un día sin clases el lunes 5 de octubre en San Luis Potosí. / iStock

Aunque el calendario escolar de la SEP no contempla el 5 de octubre como día de suspensión nacional, un grupo de alumnos de educación básica sí tendrá un día sin clases

El próximo lunes 5 de octubre de 2026 habrá una suspensión de actividades escolares para alumnos de educación primaria en San Luis Potosí, debido a una disposición estatal relacionada con la conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro de Educación Primaria.

La medida fue anunciada por el gobierno de San Luis Potosí y contempla un día de asueto para los docentes de primaria de la entidad. De acuerdo con información de autoridades educativas estatales, la disposición beneficiará a más de 13 mil maestros.

¿Por qué no habrá clases el lunes 5 de octubre?

La suspensión se relaciona con el Día de la Maestra y el Maestro de Educación Primaria, una fecha que en San Luis Potosí se conmemora el 5 de octubre. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) explicó que la fecha también coincide con el Día Mundial de los Docentes, establecido por la UNESCO para reconocer la labor de las y los profesores.

Además, desde 2024 el Congreso de San Luis Potosí estableció el 5 de octubre como fecha para reconocer específicamente a las maestras y maestros de educación primaria en la entidad.

Alumnos de educación primaria tendrán un día sin clases el lunes 5 de octubre en San Luis Potosí. / Pixabay

¿La suspensión aplica en todo México?

No. El lunes 5 de octubre no está marcado como suspensión de labores docentes para todo el país en el calendario oficial de la SEP correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El calendario nacional establece que las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria tienen 185 días de clases. Entre las fechas de suspensión contempladas para 2026 aparecen el 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre y 25 de diciembre, pero no el 5 de octubre.

Por ello, los estudiantes de educación básica del resto de las entidades deberán acudir a clases con normalidad el lunes 5 de octubre, salvo que sus autoridades educativas locales determinen alguna suspensión adicional.

El 5 de octubre no habrá clases para estudiantes de primaria en San Luis Potosí por una conmemoración dedicada a los docentes. / SEP

¿Cuándo será el próximo día sin clases para todos?

De acuerdo con el calendario nacional de la SEP, en octubre la siguiente fecha relevante para las escuelas de educación básica será el viernes 30 de octubre, cuando se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.