El argentino señaló los errores defensivos como factor determinante y evitó polemizar sobre el arbitraje

La derrota ante América dejó un sabor amargo en Javier Gandolfi. El entrenador del León reconoció su tristeza tras caer ante las Águilas, en un partido que representaba la oportunidad de pelear por el liderato. Sin embargo, los errores defensivos y la jerarquía del conjunto azulcrema terminaron por marcar la diferencia.

El estratega argentino se mostró decepcionado por el resultado, especialmente porque llegaba ilusionado luego de una racha de cuatro encuentros sin perder y sabía lo que estaba en juego frente al líder del torneo.

“Mi sentimiento es de tristeza, porque estaba muy ilusionado por el presente del equipo. Era un partido importante para nosotros en distintos puntos. El rival estaba y está en la cima; nosotros, con la victoria, teníamos la posibilidad de estar en el mismo lugar. Lastimosamente, creo que fue un partido de muchos detalles”, reconoció Gandolfi.

Gandolfi señala los errores defensivos del León

Uno de los aspectos que más pesaron para el León fue la dificultad para mantenerse en el encuentro. Aunque los esmeraldas lograron acercarse en el marcador en un par de ocasiones, América respondió rápidamente.

“Logramos ponernos en partido en el 2-1, nos volvemos a equivocar. Estamos otra vez en partido en el 3-2, otra vez detalle en contra. Y creo que lo remamos de atrás todo el tiempo, pero sí fue un partido muy, pero muy cuesta arriba”, explicó.

Para el entrenador de la Fiera, enfrentar a un equipo con la calidad individual del América obliga a minimizar cualquier equivocación, pues de lo contrario el rival termina por aprovecharla. En ese sentido, lamentó que su equipo no pudiera sostener la diferencia mínima durante más tiempo para mantener vivas sus aspiraciones.

Carlos Álvarez y Alejandro Zendejas de América pelean el balón con Salvador Reyes de León | Imago7

“Cuando te equivocás con equipos que tienen jerarquía, que marcan diferencia, seguramente lo vas a pagar, y hoy pagamos caro este partido”, sentenció.

Gandolfi evitó hablar del arbitraje

Otro de los temas que surgieron durante el encuentro fue la polémica arbitral, particularmente por el penalti señalado a favor del América, que le permitió abrir el marcador. Sin embargo, Gandolfi evitó entrar en controversias y dejó claro que no acostumbra cuestionar el trabajo de los silbantes.

“ugando fútbol profesional y jamás hablé del arbitraje. Hoy, desde este lado, jamás voy a hablar. Desde mi persona, jamás voy a hablar del arbitraje. Hoy tienen muchísimas herramientas. El penal no lo vi

Díber Cambindo dispara ante la marca de Santiago Bueno | Imago7

Finalmente, el técnico argentino insistió en que su equipo deberá aprender de lo ocurrido, pues considera que la diferencia estuvo en la capacidad del América para capitalizar sus oportunidades y castigar cada desatención defensiva.