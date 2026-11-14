El concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México también podrá disfrutarse a distancia. Quienes no puedan asistir a la Plaza de la Constitución tendrán opciones para seguir la presentación de Shirley Manson y compañía desde casa, a través de televisión y plataformas digitales. La agrupación se presentará este sábado 14 de noviembre de 2026, alrededor de las 20:00 horas, en uno de los espectáculos musicales más esperados del fin de semana en la capital.
VIDEO: Garbage ya está en México: así fue su encuentro con Clara Brugada antes del concierto
¿Dónde ver EN VIVO y gratis el concierto de Garbage?
La transmisión estará disponible mediante las siguientes opciones:
Capital 21: por televisión abierta y su página oficial.
YouTube: a través de los canales oficiales de Capital 21, Gobierno de la CDMX y Secretaría de Cultura capitalina.
Facebook: en las cuentas oficiales de las mismas instituciones.
La cobertura será gratuita y no necesitarás contratar ninguna plataforma de streaming ni pagar una suscripción para seguir el espectáculo.
¿A qué hora empieza el concierto de Garbage en el Zócalo?
La presentación de Garbage está programada para comenzar alrededor de las 20:00 horas de este sábado 14 de noviembre.
El acceso a la Plaza de la Constitución es gratuito y no se necesita boleto. Sin embargo, las autoridades podrían restringir el ingreso cuando se alcance la capacidad permitida.
Además, el espectáculo contará con la participación especial de Paulina Villarreal, baterista de The Warning, quien compartirá el escenario con la agrupación para interpretar una canción.
¿Qué canciones podría interpretar Garbage en CDMX?
Aunque la banda no ha publicado un repertorio oficial para su presentación en el Zócalo, se espera que incluya algunos de sus temas más conocidos.
Entre las canciones que podrían sonar durante el concierto están:
Stupid Girl
Only Happy When It Rains
I Think I'm Paranoid
Push It
When I Grow Up
Cherry Lips (Go Baby Go!)
Special
Queer
Vow
There's No Future in Optimism
Durante los ensayos del viernes también se escuchó Lovesong, canción original de The Cure, por lo que existe la posibilidad de que Garbage incluya este cover en su presentación.