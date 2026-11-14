Garbage en el Zócalo: ¿Dónde ver GRATIS el concierto EN VIVO este 14 de noviembre?

Así puedes ver a Garbage en el Zócalo desde casa. / @garbage

Si no puedes asistir a la Plaza de la Constitución, hay alternativas para disfrutar el espectáculo sin pagar una suscripción

El concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México también podrá disfrutarse a distancia. Quienes no puedan asistir a la Plaza de la Constitución tendrán opciones para seguir la presentación de Shirley Manson y compañía desde casa, a través de televisión y plataformas digitales. La agrupación se presentará este sábado 14 de noviembre de 2026, alrededor de las 20:00 horas, en uno de los espectáculos musicales más esperados del fin de semana en la capital.

¿Dónde ver EN VIVO y gratis el concierto de Garbage?

La transmisión estará disponible mediante las siguientes opciones: Capital 21: por televisión abierta y su página oficial.

YouTube: a través de los canales oficiales de Capital 21, Gobierno de la CDMX y Secretaría de Cultura capitalina.

Facebook: en las cuentas oficiales de las mismas instituciones. La cobertura será gratuita y no necesitarás contratar ninguna plataforma de streaming ni pagar una suscripción para seguir el espectáculo.

Garbage ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. / FB: Garbage

¿A qué hora empieza el concierto de Garbage en el Zócalo?

La presentación de Garbage está programada para comenzar alrededor de las 20:00 horas de este sábado 14 de noviembre.

El acceso a la Plaza de la Constitución es gratuito y no se necesita boleto. Sin embargo, las autoridades podrían restringir el ingreso cuando se alcance la capacidad permitida.

Además, el espectáculo contará con la participación especial de Paulina Villarreal, baterista de The Warning, quien compartirá el escenario con la agrupación para interpretar una canción.

Garbage llegará al Zócalo de la CDMX este sábado 14 de noviembre con un concierto gratuito para sus seguidores. / FB: Garbage

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