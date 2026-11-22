Carlos “Gullit” Peña busca incursionar en la política tras registrarse en el proceso interno de Morena en León, Guanajuato, rumbo a las elecciones de 2027. / Especial

El ex futbolista rompió el silencio luego de ser señalado por Gabriela Echeverría, aspirante de Morena, de presuntamente tocarla sin su consentimiento

Carlos ‘Gullit’ Peña rompió el silencio luego de ser señalado por Gabriela Echeverría, aspirante de Morena, de presuntamente tocarla sin su consentimiento durante una reunión política en León, Guanajuato. El exfutbolista rechazó entrar en detalles sobre lo ocurrido y aseguró que los señalamientos forman parte de un intento por perjudicarlo.

¿De qué acusa Gabriela Echeverría al Gullit Peña?

Que saque pendejadas, yo solo quiero lo mejor. Me quieren chingar”, declaró Peña cuando fue abordado por las cámaras mientras se encontraba en su automóvil, en una breve reacción ante la polémica que lo involucra.

La controversia surgió durante un encuentro de aspirantes a la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en León, proceso interno de Morena que podría abrirle la puerta al partido para definir a su candidato a la alcaldía rumbo a las elecciones de 2027.

El "Gullit" Peña llegó a Chivas en 2016 como un fichaje estrella millonario. / @gullitpena_27

De acuerdo con Gabriela Echeverría, exregidora y participante en el proceso, el exjugador se sentó a su lado y comenzó a bromear con ella. Aunque inicialmente respondió de manera amable, aseguró que hubo un momento en el que Peña realizó un acercamiento físico sin su consentimiento.

Al principio no me percaté porque no soy catadora de eso (si noto que el futbolista iba ebrio), pero se sentó junto a mí y empezó a bromear. Yo reí con él, fui amable (...), pero hubo un momento en el que fui tocada por el 'Gullit' y yo no lo voy a permitir”, relató la aspirante morenista.

Carlos Peña se siente listo para responderle al Tri | CÉSAR VICUÑA

Gabriela Echeverría analiza llevar el caso ante las autoridades

Tras hacer pública su acusación, Echeverría adelantó que presentará una queja ante los órganos internos de Morena y buscará asesoría para determinar si también acude ante el Ministerio Público para formalizar una denuncia.

Además de los señalamientos por presuntos tocamientos indebidos, la reunión también generó cuestionamientos sobre el supuesto estado de ebriedad en el que habría llegado el exfutbolista, una versión que no ha sido confirmada oficialmente.

Por ahora, Peña respondió con una declaración en la que calificó los señalamientos como un intento de perjudicarlo, mientras que la aspirante de Morena mantiene su intención de proceder por las vías correspondientes.