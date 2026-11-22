¿De qué murió Humberto Padgett? La enfermedad que enfrentó el periodista

El periodista y escritor Humberto Padgett falleció este domingo 22 de noviembre. Durante más de un año compartió detalles de su lucha contra una enfermedad que deterioró su salud

El periodista mexicano Humberto Padgett León murió este domingo 22 de noviembre de 2026 a los 51 años, luego de enfrentar durante más de un año un agresivo cáncer de lengua que posteriormente se extendió a otras partes de su cuerpo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa, Mariel Ibarra Falcón, mediante una publicación en redes sociales, en la que comunicó la muerte del periodista y escritor.

¿De qué murió Humberto Padgett?

Humberto Padgett falleció tras enfrentar un cáncer de lengua que posteriormente se extendió al cuello y otros órganos.

El periodista dio a conocer en agosto de 2025 que padecía cáncer avanzado en la boca. Como parte de su tratamiento médico recibió quimioterapia y radioterapia, además de someterse a una intervención quirúrgica en la que le retiraron parte de la lengua.

Sin embargo, la enfermedad continuó avanzando. En junio de 2026, Padgett compartió que el cáncer se había extendido al cuello, los pulmones y la pleura, la membrana que recubre los pulmones.

¿Quién fue Humberto Padgett?

Humberto Padgett León fue un periodista de investigación y escritor mexicano, nacido en 1975 en Toluca, Estado de México.

Estudió Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, se especializó en investigaciones relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

Colaboró con distintos medios de comunicación, entre ellos Reforma, emeequis y SinEmbargo. También participó en espacios informativos de Ciro Gómez Leyva, tanto en Radio Fórmula como en Imagen Televisión.

Una de sus investigaciones más conocidas fue la que realizó en 2017 sobre la venta de drogas en Ciudad Universitaria, trabajo durante el cual fue agredido y amenazado.

¿Qué libros escribió Humberto Padgett?

Además de su trabajo como reportero, Padgett desarrolló una trayectoria como escritor y publicó libros relacionados con la violencia y la realidad social de México.

Entre sus obras destacan: Historias mexicanas de mujeres asesinas.

Jauría. La verdadera historia del secuestro en México.

Los muchachos perdidos.

Guerrero: los hombres de verde y la dama de rojo.

Las muertas del Estado.

Su trabajo periodístico recibió distintos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo en 2007 y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2010.

La muerte de Humberto Padgett representa una pérdida para el periodismo de investigación mexicano, al tratarse de un comunicador que dedicó buena parte de su carrera a documentar algunas de las problemáticas más complejas del país.