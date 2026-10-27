a temporada de influenza 2026-2027 registra 178 casos confirmados y una defunción en México. Conoce los estados con más contagios, quiénes deben vacunarse y dónde recibir la dosis gratuita

La temporada de influenza 2026-2027 en México comienza a registrar sus primeros contagios en diferentes estados del país, con 178 casos confirmados y una defunción, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana epidemiológica 41, del 11 al 17 de octubre. Las autoridades mantienen el seguimiento de las infecciones respiratorias ante la llegada de los meses de frío, cuando aumenta la circulación de estos virus.

El reporte epidemiológico señala que el fallecimiento ocurrió en Hidalgo y estuvo relacionado con el virus de influenza A(H1N1). Mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones públicas mantienen activa la campaña de vacunación invernal, que comenzó el 12 de octubre de 2026, con el objetivo de proteger a las personas que presentan mayor riesgo de complicaciones.

¿Cuántos casos de influenza hay en México y qué estados tienen más contagios?

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, durante las primeras semanas de vigilancia se notificaron 4 mil 777 casos sospechosos de enfermedades respiratorias virales, de los cuales 178 resultaron positivos a influenza mediante pruebas de laboratorio. Yucatán encabeza la lista con 25 contagios, seguido de Ciudad de México e Hidalgo, con 17 cada uno; Chiapas, con 16; Sinaloa, con 15, y Puebla, con 13. Estas cifras corresponden al corte epidemiológico mencionado y podrían cambiar en los siguientes reportes.

El análisis de las muestras también permitió identificar los tipos de virus que circulan en el territorio nacional. La influenza tipo B concentra el 82.6% de los casos confirmados, mientras que la variante A(H1N1) representa el 11.2%. Aunque ambos tipos pueden provocar síntomas respiratorios, las complicaciones dependen de factores como la edad, el estado de salud y la presencia de enfermedades previas.

Niños pequeños, adultos mayores y mujeres embarazadas tienen prioridad para recibir la dosis gratuita./ Pixabay

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza y dónde recibir la dosis gratis?

La Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027 está dirigida especialmente a niñas y niños de seis meses a menores de cinco años, adultos de 60 años o más, mujeres embarazadas y personal de salud. También se contempla a personas de entre cinco y 59 años con padecimientos como diabetes, obesidad mórbida, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, problemas cardiacos, insuficiencia renal, VIH u otras condiciones que debilitan el sistema inmunológico.

Para recibir la vacuna, la población puede acudir a unidades médicas del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y centros de la Secretaría de Salud, además de módulos habilitados por las instituciones estatales. En la Ciudad de México también participan los puntos de atención de la Secretaría de Salud capitalina (SEDESA). La aplicación es gratuita y no es necesario contar con derechohabiencia en los módulos públicos participantes, aunque se recomienda consultar previamente los horarios y la disponibilidad de dosis.

Entre los síntomas más frecuentes de la influenza se encuentran fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, escalofríos, dolor muscular y cansancio intenso. En algunos pacientes, especialmente aquellos con factores de riesgo, la enfermedad puede provocar neumonía y otras complicaciones que requieren hospitalización. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan no automedicarse y buscar atención médica si aparecen dificultades para respirar o los síntomas empeoran.

La campaña nacional de vacunación está programada hasta el 31 de marzo de 2027, mientras que el calendario de actividades del IMSS contempla su conclusión el 3 de abril de 2027. Durante este periodo también se promueve la protección contra otras enfermedades respiratorias mediante la aplicación de vacunas, según la edad y las condiciones médicas de cada persona.