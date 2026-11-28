Inter de Milan vs Genoa: canales y horario del juego de Serie A de Johan Vásquez

El equipo del mexicano busca salir d los puestos de la parte baja de la tabla

La Serie A continúa su temporada con el arranque de la Jornada 13, teniendo como uno de los duelos principales el del Inter de Milán vs Genoa, equipo del mexicano Johan Vásquez. El juego tendrá sede en el Giuseppe Meazza, programado a las 13:45 (hora centro de México) y que estará disponible por las pantallas de ESPN y Disney +.

¿Cómo llega el Inter?

El equipo de Cristian Chivu llega en un momento de crecimiento. Luego de un arranque estremecedor, el equipo del Inter comenzó a tener estabilidad en el cierre del 2026. Actualmente los Nerazzurri son tercer lugar de la Serie A con 29 unidades, solo por debajo de Lazio y Roma, los cuales cuentan con 32 y 30 puntos, respectivamente.

En sus últimos paridos el Inter consiguió tres triunfos, una derrota y un empate en compromisos de liga. El último compromiso del equipo de Milán fue un imponente empate 4-4 con el club de Atalanta.

¿Cómo llega el Genoa?

En contraste a su oponente de la jornada, el Genoa llega en un lugar más bajo de la tabla, pero viviendo un momento de redención, por lo que buscar sumar puntos de visita será crucial para seguir subiendo en la competencia italiana.

Actualmente el equipo de Johan Vásquez se encuentra en el lugar 10 con 16 puntos, sumando en sus últimos cinco paridos un total de cuatro triunfos y solo una derrota; su último compromiso de liga fue una victoria de 2-0 ante el Sassuolo.

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

La última vez que ambas escuadras s revieron las caras fue el 28 de febrero del 2026, de igual manera en la casa del Inter; en aquella ocasión el resultado terminó 2-0 en favor de los Nerazzurri, esto gracias a los goles de Federico Dimarco y Hakan Çalhanoğlu.