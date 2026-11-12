Jesse Huerta habla sobre las regalías de Jesse & Joy: ¿Joy tendría que pagarle por usar el nombre del dúo?

El cantante confirmó que la situación legal de la marca sigue pendiente y que consultará a sus abogados

La separación musical de Jesse & Joy abrió una nueva polémica sobre el futuro del nombre del dúo y los derechos de las canciones que ambos construyeron durante su trayectoria. Jesse Huerta habló sobre el tema en el programa Hoy y aclaró que, aunque su hermana continúe con el proyecto, su participación como compositor seguirá presente en el catálogo musical que comparten.

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“Las canciones no dejan de ser de los compositores”, señaló el cantante al referirse a la música que escribió junto a Joy. También aseguró que su contribución permanecerá en las canciones en las que participó, aunque ya no se presente en el escenario con su hermana.

Joy Huerta continuará con el proyecto musical./grammys

Las declaraciones surgieron después de que Joy anunciara su continuidad musical sin Jesse y comenzara a preparar sus primeras presentaciones en solitario. Mientras tanto, el uso del nombre Jesse & Joy permanece en medio de una controversia legal que todavía no tiene una resolución pública.

¿Joy tendría que pagarle regalías a Jesse por cantar las canciones del dúo?

De acuerdo con los créditos de composición, temas como Espacio sideral, Ya no quiero, Si te vas, La de la mala suerte y ¿Con quién se queda el perro? fueron escritos por ambos hermanos, en algunos casos con la participación de otros compositores, como Tommy Torres y Alejandro Sanz. Lo mismo ocurre con canciones como ¡Corre!, Dueles, Más que el sol y Alguien más, cuyos créditos incluyen a Jesse y Joy, además de otros colaboradores en determinados temas.

En estos casos, las regalías por derechos de autor corresponden a las personas que aparecen como compositoras, sin importar quién interprete las canciones en un concierto. Por ello, si Jesse figura en los créditos de una obra, puede recibir ingresos cuando esta se reproduce en plataformas digitales, radio o se ejecuta públicamente, aunque no participe en la presentación.

Jesse y Joy aparecen como titulares conjuntos de la marca Jesse & Joy ante el IMPI./especial

Esto no significa que Jesse reciba automáticamente una parte de la taquilla de los conciertos de Joy. Los ingresos por presentaciones corresponden a quienes participan en el espectáculo, mientras que los derechos de composición se distribuyen entre los autores conforme a los créditos y acuerdos correspondientes.

Existe una excepción dentro del repertorio mencionado: Este fuego, canción compuesta por Joy junto con Julio Reyes Copello, Jorge Eduardo Murguía y Mauricio Arriaga, sin participación de Jesse. En ese caso, el cantante no tendría derechos de autor por la composición.

¿Quién tiene los derechos del nombre Jesse & Joy?

Otro punto de la controversia es la propiedad de la marca Jesse & Joy. De acuerdo con información difundida por el periodista Hugo Maldonado en el programa de Martha Figueroa, el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aparece a nombre de Jesse Eduardo Huerta Uecke y Tirzah Joy Huerta Uecke, por lo que ambos figuran como titulares.

Esta situación abrió la posibilidad de que Joy tuviera que negociar con su hermano para continuar utilizando el nombre del dúo. Incluso trascendió que podría existir un pago por el uso de la marca; sin embargo, no se ha confirmado públicamente que exista un acuerdo de renta ni que Jesse haya presentado una exigencia económica.

Al ser cuestionado sobre el tema, Jesse reconoció que todavía no ha hablado con sus abogados, pero adelantó que buscará resolver la situación legal. “Eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer”, comentó durante la entrevista.

Por su parte, Joy evitó pronunciarse sobre las implicaciones legales del registro. Cuando fue cuestionada al respecto, respondió que ese asunto corresponde a su equipo de trabajo: “A mí no me corresponde el tema legal, gracias a Dios, por eso tengo un equipo de trabajo”.

¿Qué pasará con Jesse & Joy después de la separación?

La ruptura del proyecto musical comenzó el 15 de septiembre de 2026, cuando Jesse anunció una pausa indefinida del dúo por motivos personales y de salud mental. Posteriormente, Joy reveló que se enteró de la decisión apenas 20 minutos antes de que su hermano hiciera público el comunicado.

Jesse confirmó que cumpliría con los compromisos que tenía junto a Joy hasta el 5 de diciembre. Un día después, el 6 de diciembre, su hermana encabezará el espectáculo navideño ¿Con quién se queda el reno? The Christmas Edition, en el Auditorio Nacional, con el que iniciará esta nueva etapa musical.

La presentación agotó sus boletos y los organizadores abrieron una función adicional para el 9 de diciembre de 2027. Además, Joy tiene previstas presentaciones en Monterrey y Guadalajara los días 11 y 12 de diciembre, así como 13 fechas en Estados Unidos a partir de 2027.

Mientras Joy continúa con sus compromisos musicales, Jesse desarrolla su proyecto como solista bajo el nombre Jesse and The Supernovas, con el sello Nebulosa Records y el álbum Sombrero. También presentó su sencillo Interestelar, con lo que dejó claro que su pausa corresponde al dúo y no a su actividad musical.