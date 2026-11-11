¡La Luna de Castor iluminará noviembre! Fecha y hora para ver la superluna en México

El satélite natural alcanzará su fase llena durante la mañana del martes 24./Especial

El fenómeno astronómico llegará el 24 de noviembre y podrá observarse a simple vista, su nombre tiene un origen relacionado con las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica

Noviembre tendrá uno de sus espectáculos astronómicos más llamativos con la llegada de la Superluna de Castor, un fenómeno en el que nuestro satélite natural podrá apreciarse ligeramente más grande y brillante de lo habitual debido a su cercanía con la Tierra.

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El evento ocurrirá este noviembre de 2026 y será visible desde distintos puntos de México, siempre que las condiciones meteorológicas permitan tener un cielo despejado. Lo mejor es que no será necesario contar con telescopios ni equipos especiales para disfrutar de este espectáculo.

En CDMX, la salida de la Luna está prevista alrededor de las 18:02 horas./Especial

¿Cuándo y a qué hora ver la Superluna de Castor 2026 en México?

De acuerdo con los cálculos astronómicos, la Luna alcanzará su fase llena el 24 de noviembre a las 8:53 de la mañana, tiempo del centro de México. Sin embargo, para observarla será necesario esperar a que aparezca sobre el horizonte durante el anochecer.

En la Ciudad de México, la salida de la Luna está prevista aproximadamente a las 18:02 horas, por lo que ese será un buen momento para buscarla en dirección al horizonte oriental.

El fenómeno también podrá disfrutarse durante las noches del 23 y 25 de noviembre, cuando el satélite conservará una apariencia prácticamente llena. La recomendación es buscar un espacio abierto, con pocos obstáculos y alejado de las luces intensas de la ciudad para conseguir una mejor vista.

No será necesario utilizar telescopios para disfrutar de la superluna./Especial

¿Por qué se llama Luna de Castor y qué significa este fenómeno?

El nombre de Luna de Castor tiene su origen en las tradiciones de distintos pueblos originarios de América del Norte, que utilizaban las fases lunares para identificar los cambios de estación y las actividades de la naturaleza.

Una de las explicaciones más conocidas señala que noviembre era la época en la que los castores reforzaban sus refugios, construían sus madrigueras y almacenaban alimento para prepararse ante la llegada del invierno. Por ello, la Luna llena de este mes recibió ese nombre.