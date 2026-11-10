Laura Bozzo continúa hospitalizada y conectada a un respirador: ¿cuál es su estado de salud?

Laura Bozzo permanece hospitalizada en la Ciudad de México y continúa bajo supervisión médica. / RS

A casi un mes de ser ingresada de emergencia, la conductora peruana permanece en el Hospital General de México debido a complicaciones pulmonares que han retrasado su recuperación

La conductora Laura Bozzo continúa hospitalizada y conectada a un respirador artificial debido a complicaciones pulmonares que enfrenta desde hace varias semanas. La presentadora peruana permanece bajo supervisión médica en el Hospital General de México, en la Ciudad de México, sin una fecha definida para recibir el alta.

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La información fue dada a conocer por Andrea Escalona, conductora del programa Hoy, quien compartió detalles sobre la evolución de la también abogada después de que una persona cercana acudiera a visitarla.

Escalona explicó que Bozzo todavía enfrenta problemas en uno de sus pulmones, por lo que necesita asistencia respiratoria y no ha podido abandonar el hospital.

“Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador”, comentó la conductora.

Hasta el momento, no se ha difundido un nuevo parte médico oficial que detalle su evolución ni cuánto tiempo necesitará permanecer con este dispositivo.

A casi un mes de su ingreso de emergencia, Laura Bozzo todavía necesita asistencia respiratoria./ RS

¿Qué le pasó a Laura Bozzo y por qué fue hospitalizada?

La conductora, de 75 años, ingresó de emergencia a un hospital de Acapulco, Guerrero, el pasado 13 de octubre, después de presentar fuertes dolores abdominales.

Tras ser valorada por los médicos, se reportó que tenía una úlcera duodenal perforada, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.

Sin embargo, su estado de salud presentó nuevas complicaciones después de la intervención quirúrgica. Entre los padecimientos reportados estuvieron peritonitis, choque séptico y neumonía, además de problemas pulmonares que requirieron atención especializada.

Debido a la gravedad de su condición, posteriormente fue trasladada al Hospital General de México, donde permaneció durante varias semanas en terapia intensiva.

La conductora peruana enfrenta complicaciones pulmonares que han retrasado su recuperación. / @laurabozzo_of

¿Laura Bozzo ha presentado mejorías?

Aunque durante los primeros días de su hospitalización se reportó un estado de salud delicado, posteriormente surgieron noticias sobre algunos avances en su recuperación.

A finales de octubre, su hija Victoria De la Fuente habló sobre la condición de su madre y explicó que ya estaba consciente y había salido del área de cuidados intensivos.

También se informó que la conductora había presentado una mejoría después de enfrentar complicaciones que pusieron en riesgo su vida.

No obstante, las recientes declaraciones de Andrea Escalona indican que todavía enfrenta dificultades respiratorias y necesita permanecer conectada a un respirador.

Por ahora, se desconoce cuándo podrá abandonar el hospital, mientras continúa bajo vigilancia médica.