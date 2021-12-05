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Futbol

Lautaro Martínez recuerda llamadas con Messi: 'Me quería para el Barcelona'

Lautaro Martínez en juego con el Inter de Milán | EFE
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:10 - 05 diciembre 2021
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El delantero argentino prefirió quedarse en el Inter de Milán y renovar sobre ir al equipo blaugrana

Fue en más de un mercado de pases en el que Lautaro Martínez fue vinculado con el Barcelona de Lionel Messi, sin embargo, el tan mencionado fichaje nunca se realizó pero ahora el delantero argentino acepta el interés blaugrana en sus servicios, e incluso revela que Lio estuvo involucrado.

En charla con Sportmediaset, Lautaro confesó que llegó a tener conversaciones telefónicas con Messi en las que este preguntaba por su situación en el Inter de Milán con el fin de convencerlo y llevarlo a Barcelona

"Me preguntaba por mi situación en el Inter, pero yo le respondía que me quedaba", indicó el delantero que quedara campeón con los neroazzurri la pasada temporada. "Estoy tranquilo porque estoy hablando con el club para encontrar un acuerdo porque yo soy feliz. Fue un acierto y estoy feliz de haberme quedado en esta ciudad que le gusta a mi familia y a mí.

"Estamos trabajando duro y trato de ayudar a mis compañeros, a veces marco y otras no, pero me siento bien y eso es lo importante", apuntó Martínez, quien hoy en día es titular con el Inter pese a la llegada de Edin Dzeko y Joaquín Correa.

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