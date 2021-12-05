Lautaro Martínez recuerda llamadas con Messi: 'Me quería para el Barcelona'

Fue en más de un mercado de pases en el que Lautaro Martínez fue vinculado con el Barcelona de Lionel Messi, sin embargo, el tan mencionado fichaje nunca se realizó pero ahora el delantero argentino acepta el interés blaugrana en sus servicios, e incluso revela que Lio estuvo involucrado.

En charla con Sportmediaset, Lautaro confesó que llegó a tener conversaciones telefónicas con Messi en las que este preguntaba por su situación en el Inter de Milán con el fin de convencerlo y llevarlo a Barcelona.