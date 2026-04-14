LIV Golf 2026: Las estrellas del golf mundial aterrizan en CDMX para un espectáculo sin precedentes

La capital del país se prepara para recibir uno de los espectáculos deportivos más innovadores y vibrantes del mundo. Del 16 al 19 de abril, el icónico Club de Golf Chapultepec será el escenario donde el LIV Golf Ciudad de México 2026 marcará un antes y un después en la forma de vivir este deporte. Este evento llega en un momento cumbre para el golf global, tras el reciente Masters Tournament donde Rory McIlroy conquistó su segundo título consecutivo.

El torneo reunirá a las figuras más destacadas del circuito internacional, incluyendo a Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Tyrell Hatton, este último tras firmar un brillante top 3 en Augusta.

LIV Golf 2026|CORTESÍA

La representación mexicana estará encabezada por Carlos Ortiz y Abraham Ancer, quienes buscarán brillar ante su afición en un formato que también destaca la competencia por equipos con escuadras protagonistas como Ripper GC y Legion XIII.

Más allá de la competencia individual, el formato por equipos añade una capa extra de estrategia y emoción. Escuadras como Ripper GC, que viene de ser campeón en Australia, y Legion XIII se perfilan como los grandes protagonistas a seguir durante todo el recorrido.

LIV Golf 2026|CORTESÍA

Por tercer año consecutivo, Caliente.mx se posiciona como el patrocinador clave de este torneo, reforzando su liderazgo en el entretenimiento deportivo. Para esta edición, la marca ha diseñado una experiencia premium que incluye zonas de hospitalidad exclusiva con atención de primer nivel y una presencia estratégica en todo el campo, permitiendo que los aficionados se sumerjan por completo en el espectáculo.

Con más días de actividad y una atmósfera cargada de adrenalina, el LIV Golf Ciudad de México 2026 promete ser una experiencia imperdible que fortalece el posicionamiento de la ciudad como un referente en eventos deportivos de alto impacto.