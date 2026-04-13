¡Orgullo mexicano! Alejandra Ortega conquista la plata en Mundial de Marcha por Equipos

La marchista mexicana Alejandra Ortega firmó una actuación sobresaliente al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, dentro de la exigente prueba de 21 kilómetros celebrada en Brasilia.

Ortega completó la distancia con un tiempo de 1 hora, 35 minutos y 21 segundos, resultado que la colocó entre las mejores del mundo y que confirma su crecimiento dentro de la élite internacional de la marcha atlética.

Medalla de plata para Alejandra Ortega l X:conadeoficial

¿Quiénes completaron el podio?

La medalla de oro fue para la peruana Kimberly García, quien registró un tiempo de 1 hora, 35 minutos y 0 segundos, mientras que el podio lo completó la española Aldara Meilán con un crono de 1 hora, 35 minutos y 38 segundos.

Desde los primeros kilómetros, la competencia se desarrolló con un ritmo intenso, donde las tres atletas protagonistas lograron despegarse del pelotón principal. Ortega mostró gran consistencia, manteniéndose siempre en la pelea directa por el primer lugar.

Podio con Alejandra Ortega con la plata l X:conadeoficial

A lo largo del recorrido, la mexicana destacó por su técnica depurada y su capacidad de resistencia, elementos que le permitieron sostener el paso ante rivales de alto nivel. Su cierre fue clave para asegurar la medalla de plata en un final sumamente apretado.

Rumbo a Los Ángeles 2028

Este resultado no solo representa un logro importante en su carrera, sino que también posiciona a México nuevamente en el mapa de la marcha atlética a nivel mundial, disciplina en la que históricamente ha sido protagonista.

La marchista Alejandra Ortega l X:conadeoficial

Además, la actuación de Alejandra Ortega la perfila como una de las cartas fuertes del país rumbo a los próximos ciclos olímpicos, especialmente pensando en lo que serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.