Luis de Llano dice que no tiene dinero para pagarle a Sasha Sokol: "Vivo de mi pensión"

El productor aseguró que no tiene recursos suficientes para cubrir la indemnización. / Especial

En entrevista con Pati Chapoy, el productor aseguró que sus ingresos actuales no le permiten cumplir con la indemnización y cuestionó la cantidad que debe pagar

El productor Luis de Llano aseguró que no tiene dinero para pagar la reparación del daño a Sasha Sokol, luego de perder la demanda civil por daño moral que la cantante interpuso en su contra. Durante una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, afirmó que actualmente vive de su pensión y de apoyos del gobierno, pues desde que comenzó el proceso legal no ha conseguido trabajo como antes.

La conversación, transmitida este viernes 27 de noviembre, se realizó en el domicilio del productor, quien estuvo acompañado de su abogado, Víctor Juárez, para hablar sobre las obligaciones que debe cumplir tras la sentencia que quedó firme por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De Llano explicó que se jubiló de Televisa en 2016 y que las consecuencias públicas del caso han afectado sus oportunidades laborales.

“Me jubilé de Televisa en el año 2016 y desafortunadamente, debido al linchamiento mediático del que he sido de alguna forma víctima (...) no he tenido el trabajo que tenía antes”, declaró.

También mencionó que tiene dos hijas que todavía estudian, una en preparatoria y otra en la universidad, por lo que debe cubrir sus gastos familiares con los ingresos que recibe actualmente.

“Yo me he visto en la necesidad de vivir. ¿De qué crees? De mi pensión y de lo que yo recibo de mis asistencias sociales que existen por parte del gobierno”, expresó.

El productor habló sobre su situación económica durante una entrevista con Pati Chapoy. / Redes

¿Cuánto dinero debe pagar Luis de Llano a Sasha Sokol?

Durante la entrevista, Pati Chapoy cuestionó al productor sobre la cantidad que debe entregar como parte de la reparación del daño. Sin embargo, Luis de Llano evitó revelar una cifra y calificó el monto establecido como “astronómico y completamente desproporcionado”.

El productor explicó que su defensa presentó una apelación para revisar la cantidad que deberá pagar, pues considera que no corresponde con su situación económica actual.

Por ahora, el monto de la indemnización sigue sujeto a revisión, aunque la obligación de reparar el daño forma parte de la sentencia civil que perdió frente a Sasha Sokol.

Cabe recordar que la SCJN confirmó en junio de 2025 la resolución contra el productor por daño moral, derivado de las declaraciones que realizó sobre la relación que mantuvo con la cantante cuando ella tenía 14 años y él 39.

La cantante inició el proceso legal después de que De Llano hablara públicamente sobre ese vínculo en una entrevista con Yordi Rosado en 2022.

Luis de Llano se niega a ofrecer otra disculpa a Sasha Sokol

Otro de los temas abordados por Pati Chapoy fue la disculpa pública que el productor debe ofrecer a Sasha Sokol como parte de las medidas ordenadas por las autoridades.

Luis de Llano sostuvo que ya cumplió con ese punto y descartó emitir una segunda disculpa, pese a que el primer video que publicó fue rechazado por el juzgado al considerar que no correspondía con los términos establecidos en la resolución.

Su abogado, Víctor Juárez, intervino durante la conversación y argumentó que cumplir con las exigencias de la cantante podría representar una forma de autoincriminación.

Por su parte, De Llano insistió en que ya había ofrecido disculpas y expresó: “Ya le pedí una disculpa, lo único que no le pedí una disculpa es por lo que ella me acusa”.

Cuando Pati Chapoy le preguntó si sentía culpa o arrepentimiento por lo ocurrido, el productor respondió que no y aprovechó para enviarle un mensaje a la cantante: “Lo único que le pediría es que diga la verdad”.