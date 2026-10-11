La negociación entre ambas franquicias incluye múltiples selecciones para el Draft 2027

Los Houston Texans sacudieron el mercado de la NFL al acordar la adquisición del receptor Marvin Harrison Jr., quien dejará a los Arizona Cardinals para incorporarse al equipo texano.

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Como parte del acuerdo, los Texans recibirán a Harrison Jr. y una selección de séptima ronda del Draft 2027. A cambio, Arizona obtendrá una selección de segunda ronda y otra de sexta ronda del mismo año, de acuerdo con los reportes.

Houston apuesta por el talento de Marvin Harrison Jr.

Harrison Jr. fue seleccionado en la cuarta posición global del Draft 2024, después de destacar en Ohio State. El receptor es hijo de Marvin Harrison, integrante del Salón de la Fama del futbol americano profesional, y llegó a la NFL señalado como uno de los prospectos más prometedores de su generación.

Sin embargo, su producción con Arizona estuvo por debajo de las expectativas durante el inicio de la temporada 2026. En sus primeros cuatro partidos registró cinco recepciones para 85 yardas y un touchdown.

Marvin Harrison Jr., no cumplió con las expectativas en Cardinals | NFL

Harrison se reunirá con C.J. Stroud en los Texans

La llegada a Houston representa una oportunidad para recuperar su mejor nivel y fortalecer una ofensiva encabezada por C.J. Stroud. Ambos coincidieron en Ohio State, por lo que el reencuentro podría facilitar la conexión entre el quarterback y el receptor.

Los Texans buscan mejorar su ataque con una incorporación que podría ganar protagonismo en el cuerpo de receptores. La apuesta llega después de que Houston consiguiera su primera victoria de la temporada al derrotar 26-3 a los Tennessee Titans.

Marvin Harrison Jr brilla con Arizona en aplastante victoria sobre los Rams | AP