Si tienes un vuelo o necesitas trasladarte entre las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ahora podrás hacerlo por mucho menos dinero. El Metrobús redujo su tarifa de 30 a solo 6 pesos por recorrido, una medida que representa un ahorro de 24 pesos para los pasajeros.
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El ajuste entró en vigor el lunes 16 de noviembre de 2026 y fue anunciado por la Secretaría de Marina, el Grupo Aeroportuario Marina y Metrobús. De acuerdo con las autoridades, la reducción busca facilitar los desplazamientos dentro del aeropuerto y ofrecer una alternativa más económica para quienes necesitan cambiar de terminal.
¿Cuánto cuesta el Metrobús entre la Terminal 1 y la 2 del AICM?
Con la nueva tarifa, el recorrido entre ambas terminales cuesta 6 pesos, en lugar de los 30 que se cobraban anteriormente. Esto significa una reducción del 80% y un ahorro de 24 pesos por viaje.
Las autoridades señalaron que este precio representa la tarifa más baja que ha tenido el servicio en al menos 15 años. Sin embargo, es importante aclarar que el descuento aplica exclusivamente para el traslado entre la Terminal 1 y la Terminal 2, por lo que no todos los viajes de Metrobús relacionados con el aeropuerto tienen este costo.
¿Dónde abordar y cuáles son los horarios del Metrobús en el aeropuerto?
Los puntos de ascenso y descenso se mantienen sin cambios. Si te encuentras en la Terminal 1, puedes abordar el transporte afuera de la puerta 7. En cambio, si estás en la Terminal 2, deberás dirigirte a la salida de la puerta 4, junto a la zona de autobuses foráneos.
El servicio funciona todos los días, de lunes a domingo, de 4:30 a 00:00 horas. Para pagar puedes utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito, así como teléfonos y relojes inteligentes con tecnología NFC.
¡Ojo! Si utilizas el Metrobús desde o hacia la estación Amajac, la tarifa se mantiene en 30 pesos. La reducción a 6 pesos únicamente corresponde al recorrido interno entre las dos terminales del AICM.