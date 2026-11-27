El Tricolor se verá las caras nuevamente con Argentina en fase eliminatoria, esta vez en el Mundial Sub 17.

La Selección Mexicana Sub 17 selló su boleto a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo en Qatar 2026 tras firmar una sólida Fase de Grupos. Ahora, el combinado nacional buscará mantener el buen ritmo en la ronda de eliminación directa.

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Durante la primera ronda del certamen, los dirigidos por Jürgen Castañeda se impusieron ante Rumania 1-0 y Camerún 4-0, además de rescatar un empate sin goles frente a Venezuela. Estos resultados le bastaron para asegurar el liderato invicto del Grupo K.

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Al concluir la actividad de grupos, el Tricolor finalizó en la cima del sector K con 7 puntos, igualado en unidades con la Vinotinto, pero su diferencia de goles de +5 le otorgó el primer puesto.

Gracias a esta posición, México enfrentará a Argentina en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub 17 2026, selección que avanzó tras ubicarse en el segundo lugar del Grupo C con 4 unidades.

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