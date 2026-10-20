El veterano receptor llegó al Levis Stadium para medirse ante los Washington Commanders

Mike Evans, receptor de los San Francisco 49ers, llamó la atención antes del Monday Night Football al presentarse en el Levi’s Stadium con una camiseta de Stephen Curry, figura de los Golden State Warriors. El jugador de la NFL mostró así su afinidad por el basquetbolista, en una jornada en la que la NBA celebró una nueva edición del NBA Jersey Day, previo al inicio de la temporada regular 2026-27.

La llegada de Evans al inmueble de Santa Clara se produjo antes del encuentro entre los invictos 49ers y los Washington Commanders, equipo encabezado por el mariscal de campo Jayden Daniels. El partido formó parte de la actividad de la Semana 7 de la temporada de la NFL y reunió la atención de los aficionados del Área de la Bahía.

El receptor veterano apareció con una camiseta negra de los Warriors, identificada con el número 30 que utiliza Stephen Curry. La prenda destacó durante su llegada al estadio, en una fecha en la que aficionados y figuras públicas fueron convocados a compartir fotografías con jerseys de equipos de la NBA.

Mike Evans se integra al ataque de los San Francisco 49ers

En su primera temporada con los San Francisco 49ers, Mike Evans se incorporó al sistema ofensivo dirigido por Kyle Shanahan y comparte el ataque con jugadores como Brock Purdy, Christian McCaffrey y George Kittle.

Durante sus primeros cinco compromisos de la campaña, el receptor acumuló 24 recepciones, 326 yardas por recepción y tres anotaciones, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas. Su participación representa una alternativa para el juego aéreo del equipo, que llegó al encuentro frente a Washington con una marca invicta.

Mike Evans, en festejo tras touchdown ante Seahawks | AP

¿Qué es el NBA Jersey Day y por qué se celebra antes de la temporada 2026-27?

La NBA celebró este lunes 19 de octubre la séptima edición anual del NBA Jersey Day, una iniciativa que invita a aficionados, deportistas y personalidades públicas a vestir camisetas de sus equipos o jugadores favoritos y compartir fotografías en redes sociales.

La dinámica se desarrolló durante una ventana de 24 horas y buscó reunir a seguidores del basquetbol de distintas partes del mundo, justo un día antes del inicio de la temporada regular 2026-27.

La convocatoria permitió utilizar jerseys de distintas épocas y estilos, desde modelos clásicos y conmemorativos hasta camisetas de las estrellas actuales y de los jóvenes talentos que comienzan a destacar en la liga.