Milwaukee ante Tampa Bay este martes en el juego que puede ser definitivo | Récord

Milwaukee puede conquistar su primer título de Grandes Ligas este martes, cuando enfrente a Tampa Bay con ventaja de 3-0

El cuarto juego de la Serie Mundial entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se disputará este martes 27 de octubre, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible por TUDN, ESPN, FOX y MLB Pass.

Brewers está a un juego de ser campeón

Milwaukee llega con todo el impulso anímico después de aplastar 10-1 a Tampa Bay en el tercer partido, gracias a una ofensiva de 16 imparables y un rally de ocho carreras en la quinta entrada. Los Cerveceros buscarán cerrar la serie como visitantes en el Tropicana Field y celebrar el campeonato ante unos Rays que están obligados a ganar para mantenerse con vida.

En cuanto a los lanzadores, los reportes previos apuntan a Dustin May por Milwaukee y Griffin Jax por Tampa Bay, aunque las alineaciones y los abridores deben confirmarse antes del encuentro.

Jackson Chourio llega a home y celebra sumar una carrera | AP

Milwaukee puede romper una sequía que comenzó en 1969

Los Brewers están a una victoria de conquistar el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia, fundada en 1969. Después de su única aparición previa en el Clásico de Otoño, en 1982, Milwaukee tiene la oportunidad de levantar por primera vez el Trofeo del Comisionado y terminar con décadas de espera.

Christian Yelich pega sencilla y produce una carrera en el Juego 3 | AP

La historia también juega a favor de los Cerveceros: ningún equipo ha remontado una desventaja de 0-3 para ganar la Serie Mundial. En las series de postemporada al mejor de siete juegos, solamente los Boston Red Sox de 2004 consiguieron recuperarse de ese déficit, al eliminar a los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.