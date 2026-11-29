Atlético Morelia se coronó campeón del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, luego de imponerse 5-4 en el marcador global a Atlético La Paz. Los Canarios sufrieron en el partido de vuelta, pero consiguieron conservar la ventaja para levantar el trofeo.
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¿Cómo fue la dramática final entre Morelia y Atlético La Paz?
En el encuentro disputado este sábado en el Estadio Guaycura, Atlético La Paz se impuso 3-1, resultado que estuvo cerca de cambiar por completo el destino de la eliminatoria. Alan Torres abrió el marcador al minuto 8, mientras que Martín Barragán consiguió un doblete al 34’, desde el punto penal, y al 35’, con una espectacular anotación de tijera.
Con ese resultado, los sudcalifornianos consiguieron igualar 4-4 el marcador global y pusieron contra las cuerdas al conjunto michoacano. Sin embargo, cuando parecía que la remontada estaba cerca de concretarse, apareció Orlando Botello al minuto 81 para marcar el tanto que devolvió la ventaja a Morelia y estableció el 5-4 definitivo.
De esta manera, Atlético Morelia consiguió su segundo campeonato de la Liga de Expansión MX, después de la corona que conquistó en el Clausura 2022. El conjunto michoacano resistió la presión en territorio paceño y terminó celebrando un título que estuvo muy cerca de escapársele.
¿Por qué Morelia no podrá ascender a la Liga MX?
Pese a la celebración por el campeonato, la conquista no representa un boleto para competir en la Primera División del futbol mexicano. Esto se debe a que el ascenso y descenso permanecen suspendidos desde 2020, por lo que los equipos de la Liga de Expansión no pueden obtener un lugar en la máxima categoría mediante sus resultados deportivos.