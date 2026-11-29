Morelia conquista el título de Expansión, pero hay algo que le impide celebrar por completo

Atlético Morelia se proclamó campeón del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX tras sobrevivir a una dramática remontada de Atlético La Paz

Atlético Morelia se coronó campeón del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, luego de imponerse 5-4 en el marcador global a Atlético La Paz. Los Canarios sufrieron en el partido de vuelta, pero consiguieron conservar la ventaja para levantar el trofeo.

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¿Cómo fue la dramática final entre Morelia y Atlético La Paz?

Atlético Morelia levanta el título de la Liga Expansión | Imago7

En el encuentro disputado este sábado en el Estadio Guaycura, Atlético La Paz se impuso 3-1, resultado que estuvo cerca de cambiar por completo el destino de la eliminatoria. Alan Torres abrió el marcador al minuto 8, mientras que Martín Barragán consiguió un doblete al 34’, desde el punto penal, y al 35’, con una espectacular anotación de tijera.

Con ese resultado, los sudcalifornianos consiguieron igualar 4-4 el marcador global y pusieron contra las cuerdas al conjunto michoacano. Sin embargo, cuando parecía que la remontada estaba cerca de concretarse, apareció Orlando Botello al minuto 81 para marcar el tanto que devolvió la ventaja a Morelia y estableció el 5-4 definitivo.

De esta manera, Atlético Morelia consiguió su segundo campeonato de la Liga de Expansión MX, después de la corona que conquistó en el Clausura 2022. El conjunto michoacano resistió la presión en territorio paceño y terminó celebrando un título que estuvo muy cerca de escapársele.

¿Por qué Morelia no podrá ascender a la Liga MX?

Jugadores de Club Atlético La Paz celebran uno de sus goles | Imago7