El defensa mexicano se sigue afianzando como pieza clave en el equipo neerlandés esta temporada

La racha goleadora de Mateo Chávez en los Países Bajos llegó a su fin este domingo, pero el defensa lateral confirmó que es uno de los zagueros mexicanos en la actualidad. El exjugador de Chivas tuvo una actuación sobresaliente en zona baja y fue clave el empate a un gol de AZ Alkmaar en su visita a PEC Zwolle.

Tras haberse hecho presente en el marcador durante las jornadas previas contra el Groningen y el Sparta Rotterdam, Mateo estuvo cerca de sumar un gol más en su cuenta individual este domingo. Fue al minuto 11, todavía con el marcador en ceros, que el defensa encontró un rebote en el límite del área y sacó un disparo potente que el portero rival desvió a tiro de esquina.

A pesar de que no pudo marcar, Chávez destacó en la zona baja con barridas oportunas e intervenciones clave para evitar el segundo gol de los locales. Con ello, su club se mantuvo en la pelea y finalmente encontró el empate del empate al minuto 81 por medio de Jordy Clasie, con lo que AZ Alkmaar no pudo hilar su tercer triunfo al hilo, pero sumó puntos importantes.

AZ Alkmaar rescató el empate en los minutos finales

A pesar del dominio inicial de los visitantes, la contundencia favoreció al Zwolle justo antes de marcharse a los vestidores, cuando Sydney van Hooijdonk recibió un pase de Damian van der Haar y puso el 1-0 al minuto 44. En el complemento, a AZ Alkmaar le costó encontrar el empate, pero tras un gran desborde de Ayoub Oufkir recompensó el esfuerzo y sentenció el empate.

Mateo Chávez durante festejo de gol con AZ | IG: @mateo.chaveez

El extremo de 20 años se marchó por la banda izquierda y llegó hasta línea de fondo, donde mandó un centro que la zaga alcanzó a despejar. El rebote llegó hasta Jordy Clasie, quien con un potente tiro raso que sus compañeros dejaron pasar y se coló pegado al poste izquierdo del arquero, que no pudo hacer nada para evitar el 1-1.

¿Cuándo juega de nuevo Mateo Chávez con AZ Alkmaar?

Tras este compromiso, el siguiente partido de AZ Alkmaar en la Eredivisie está programado para el sábado 5 de diciembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Mateo y compañía recibirán en casa a PSV, un juego que será vital en la lucha por el liderato.