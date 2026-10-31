Noche de Brujas: estas son las supersticiones que debes conocer antes de celebrar Halloween

Halloween y sus supersticiones: estas son algunas de las creencias populares que rodean la Noche de Brujas. / iStock

Desde evitar los espejos hasta no comer moras después de Halloween, estas son algunas de las creencias populares que rodean la Noche de Brujas y que han pasado de generación en generación

Halloween está rodeado de disfraces, dulces y relatos de terror, pero también de supersticiones que advierten sobre ciertas acciones que supuestamente podrían atraer la mala suerte. Este sábado 31 de octubre de 2026, mientras miles de personas celebran la Noche de Brujas, algunas de estas creencias vuelven a cobrar protagonismo. Aunque no existe evidencia científica de que estas prácticas provoquen consecuencias sobrenaturales, forman parte del folclore que acompaña a esta festividad.

¿Qué cosas no debes hacer durante Halloween, según las supersticiones?

A lo largo de los años, distintas culturas han transmitido creencias relacionadas con la protección del hogar, los espíritus y la buena fortuna durante la noche del 31 de octubre.

Estas son algunas de las supersticiones más conocidas:

1. No mirar al espejo a medianoche

Una de las creencias más populares advierte que mirar un espejo justo a las 12 de la noche durante Halloween podría permitir ver figuras o presencias sobrenaturales.

Esta superstición está relacionada con la antigua idea de que los espejos podían funcionar como portales entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Mirar al espejo a medianoche es una de las supersticiones más conocidas del 31 de octubre. / iStock

2. No comer moras después de Halloween

En algunas tradiciones británicas se creía que las moras quedaban marcadas por criaturas sobrenaturales después de la noche del 31 de octubre.

Por esta razón, algunas personas evitaban consumirlas durante los días posteriores a Halloween, pues consideraban que podían traer mala suerte.

3. No lanzar piedras a una hoguera

Una antigua superstición de Gales señalaba que las personas podían lanzar piedras blancas a una hoguera durante Halloween para conocer su destino.

Según la creencia, si al día siguiente una piedra había desaparecido, podía interpretarse como un presagio de muerte para quien la había arrojado.

4. No cruzarse con un gato negro

Los gatos negros suelen relacionarse con las brujas y la mala suerte dentro de las historias tradicionales de Halloween.

Esta creencia tiene raíces en la Europa medieval, cuando estos animales eran asociados con la brujería y las fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, no existe ninguna razón para considerar que encontrarse con uno atraiga acontecimientos negativos.

5. No dejar la calabaza completamente apagada

La tradicional calabaza iluminada, conocida como jack-o'-lantern, también está rodeada de supersticiones.

De acuerdo con una leyenda irlandesa, las calabazas con luz servían para ahuyentar a los espíritus y guiar a las almas perdidas. Por ello, algunas creencias señalan que dejarla apagada podría permitir la entrada de malas energías al hogar.

Las calabazas iluminadas son uno de los símbolos más representativos de Halloween y están rodeadas de leyendas. / iStock

¿Por qué Halloween está relacionado con las supersticiones?

El origen de Halloween está vinculado con antiguas celebraciones europeas, entre ellas Samhain, una festividad celta que marcaba el final de la temporada de cosechas y el inicio de una nueva etapa del año.

En algunas de estas tradiciones se creía que durante esa noche la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgada.

Con el paso del tiempo, estas creencias se mezclaron con otras costumbres y dieron origen a relatos sobre espíritus, brujas y criaturas sobrenaturales que hoy forman parte del imaginario de Halloween.

En México, la celebración también coincide con los preparativos del Día de Muertos, una tradición dedicada a recordar a los seres queridos que fallecieron.

Aunque Halloween y el Día de Muertos tienen orígenes distintos, ambas fechas están relacionadas con la memoria, las historias sobre la muerte y las creencias que cada cultura conserva.

La Noche de Brujas está relacionada con antiguas creencias sobre el mundo de los vivos y los muertos. / iStock

¿Las supersticiones de Halloween tienen fundamento científico?

No existe evidencia científica que demuestre que mirar un espejo a medianoche, comer moras o encontrarse con un gato negro pueda provocar mala suerte o atraer espíritus.

Estas creencias forman parte del folclore y se transmiten como parte de las tradiciones culturales. Su significado puede variar dependiendo de la región y de las costumbres familiares.