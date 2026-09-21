Luego de un gran fin de semana lleno de actividad deportiva, la última semana de septiembre arranca con actividades que sin duda se robarán las cámaras, donde una vez más la NFL y la Liga MX Femenil se roban la atención.
Futbol
Con la primera Fecha FIFA tras la Copa del Mundo 2026, el balompié se toma su primer descanso de semana y media. Sin embargo, afortunadamente para los fanáticos del deporte aún hay algunas acciones pendientes, empezando con la Liga MX Femenil y su Jornada 8, además de actividades en las ligas sudamericanas.
Liga MX Femenil
Atlante vs Querétaro - !5:45 (hora centro de México)
León vs Juárez - 17:00 (horas centro de México)
Toluca vs Tigres - 18:00 (hora centro de México)
Santos Laguna vs Cruz Azul - 19:06 (hora centro de México)
Liga Profesional (Argentina)
Aldosivi vs Atlético Tucumán - 11:30 (hora centro de México)
Barracas Central vs Independiente Rivadavia - 16:00 (hora centro de México)
Lanús vs Estudiantes 18:15 (hora centro de México)
NFL
Como cada año, a partir de septiembre los lunes se convierten en Monday Night Futbol. La Semana 2 de la NFL llega a su fin con el enfrentamiento entre Los Angeles Rams y Los Gigantes de Nueva York, desde el Sofi Stadium.
Los Angeles Rams vs Gigantes de Nueva York - 18:15 (hora centro de México).
Béisbol
Las últimas semanas de la temporada regular de las Grandes Ligas llegan a su fin. Con algunos campeones de zona ya definidos, algunos equipos aún buscan un lugar en los Playoffs y poder soñar con el Clásico de Otoño.
Orioles vs Toronto Blue Jays - 16:35 (horas centro de México)
Detroit Tigers vs Washington Nationals - 16:40 (horas centro de México)
San Francisco Giants vs Minnesota Twins 19:45 (horas centro de México)