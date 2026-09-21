El segundo Moday Night de la temporada se roba la acción del inicio de semana

Luego de un gran fin de semana lleno de actividad deportiva, la última semana de septiembre arranca con actividades que sin duda se robarán las cámaras, donde una vez más la NFL y la Liga MX Femenil se roban la atención.

George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers, en partido ante Los Angeles Rams, en Melbourne, Australia | AP

Futbol

Con la primera Fecha FIFA tras la Copa del Mundo 2026, el balompié se toma su primer descanso de semana y media. Sin embargo, afortunadamente para los fanáticos del deporte aún hay algunas acciones pendientes, empezando con la Liga MX Femenil y su Jornada 8, además de actividades en las ligas sudamericanas.

Liga MX Femenil

Atlante vs Querétaro - !5:45 (hora centro de México)

León vs Juárez - 17:00 (horas centro de México)

Toluca vs Tigres - 18:00 (hora centro de México)

Santos Laguna vs Cruz Azul - 19:06 (hora centro de México)

Tigres Femenil en el Apertura 2026 | IMAGO7

Liga Profesional (Argentina)

Aldosivi vs Atlético Tucumán - 11:30 (hora centro de México)

Barracas Central vs Independiente Rivadavia - 16:00 (hora centro de México)

Lanús vs Estudiantes 18:15 (hora centro de México)

Lanús superó a Flamengo y se coronó campeón de la Recopa | AP

NFL

Como cada año, a partir de septiembre los lunes se convierten en Monday Night Futbol. La Semana 2 de la NFL llega a su fin con el enfrentamiento entre Los Angeles Rams y Los Gigantes de Nueva York, desde el Sofi Stadium.

Los Angeles Rams vs Gigantes de Nueva York - 18:15 (hora centro de México).

Giants se impuso con facilidad a Dallas | AP

Béisbol

Las últimas semanas de la temporada regular de las Grandes Ligas llegan a su fin. Con algunos campeones de zona ya definidos, algunos equipos aún buscan un lugar en los Playoffs y poder soñar con el Clásico de Otoño.

Orioles vs Toronto Blue Jays - 16:35 (horas centro de México)

Detroit Tigers vs Washington Nationals - 16:40 (horas centro de México)

San Francisco Giants vs Minnesota Twins 19:45 (horas centro de México)