Pitbull regresará a México en febrero de 2027 con su gira ‘I'm Back’ , con la que ofrecerá tres conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los seguidores del cantante podrán comenzar a buscar sus entradas a partir del 29 de octubre, cuando arranque la venta para fans a través de Ticketmaster.

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El intérprete de éxitos como Give Me Everything , Timber y Fireball volverá a encontrarse con el público mexicano en una serie de presentaciones que promete reunir algunos de los temas más conocidos de su carrera.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Pitbull en México?

El cantante tiene programadas tres presentaciones en el país durante febrero de 2027. Estas son las fechas y los recintos anunciados:

Ciudad de México: miércoles 17 de febrero de 2027, en el Palacio de los Deportes.

Guadalajara: viernes 19 de febrero de 2027, en la Arena VFG, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Monterrey: domingo 21 de febrero de 2027, en el Auditorio Banamex.

Los tres espectáculos forman parte de la gira ‘I'm Back’, con la que Pitbull recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica.