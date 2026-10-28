Pitbull regresará a México en febrero de 2027 con su gira ‘I'm Back’, con la que ofrecerá tres conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los seguidores del cantante podrán comenzar a buscar sus entradas a partir del 29 de octubre, cuando arranque la venta para fans a través de Ticketmaster.
El intérprete de éxitos como Give Me Everything, Timber y Fireball volverá a encontrarse con el público mexicano en una serie de presentaciones que promete reunir algunos de los temas más conocidos de su carrera.
¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Pitbull en México?
El cantante tiene programadas tres presentaciones en el país durante febrero de 2027. Estas son las fechas y los recintos anunciados:
Ciudad de México: miércoles 17 de febrero de 2027, en el Palacio de los Deportes.
Guadalajara: viernes 19 de febrero de 2027, en la Arena VFG, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Monterrey: domingo 21 de febrero de 2027, en el Auditorio Banamex.
Los tres espectáculos forman parte de la gira ‘I'm Back’, con la que Pitbull recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica.
¿Cuándo comprar boletos para Pitbull en México?
Los boletos se venderán a través de Ticketmaster y el proceso contempla tres etapas: venta para fans, preventa Banamex y venta general.
Estas son las fechas y los horarios anunciados:
Venta para fans: jueves 29 de octubre de 2026, a las 10:00 horas.
Preventa Banamex: miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas.
Venta general: jueves 5 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas.